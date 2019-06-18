iOS 13 Beta 2 Yayınlandı!

Bir iOS geliştiricisiyseniz veya merak edip iOS 13‘ü denemek istiyorsanız, muhtemelen iOS 13 beta 1 çalıştırıyorsunuz ve sizin için iyi haberlerimiz var. iOS 13 Beta 2 yazılımı kullanıma sunuldu ve Apple’ın geliştirici portalından indirilebilir.

Güncelleme, bazı performans ve kararlılık sorunlarını gidermeyi amaçlar, böylece uygulamalarınızı daha kararlı bir iOS 13 ortamında test etmeye devam edebilirsiniz.

Ayrıca, bu yılki WWDC konferansında Apple’ın açıklamasına göre, iOS 13 public beta’nın Temmuz ayında tüm kullanıcılara ulaşmasını bekliyoruz, ancak o zamana kadar, muhtemelen büyük olasılıkla iOS beta 3 ürün yazılımı güncellemesi gelecek.

İOS 13 beta 2’ye ek olarak, Apple iPadOS 13 geliştirici beta 2, watchOS 6 geliştirici beta 2, tvOS 13 geliştirici beta 2 ve macOS Catalina geliştirici beta 2’yi de piyasaya sürdü. Ve önceki güncelleme, cihazı USB’ye bağlamak ve iTunes üzerinden güncellemek için gerekliyken günümüzün sürümleri profiller ve OTA güncellemesi için destek sağlıyor.