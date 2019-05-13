iOS 13 Güncellemesi Hangi Cihazlara Gelecek?

Apple, yıllık geliştirici konferansını (WWDC) 2019’u 3 Haziran – 7 Haziran tarihleri ​​arasında San Jose, Kaliforniya’daki McEnery Kongre Merkezi’nde gerçekleştirmeyi planlıyor. Konferansta en yeni mobil işletim sistemleri ilk sırada. Bunun içerisinde pekala iOS 13 de var.

Apple’ın gelecek nesil mobil işletim sistemi olan iOS 13’ün karanlık mod ile birlikte iPhone ve iPad’ler için yeniden tasarlanmış bir ana ekran gibi ilginç özelliklerle birlikte gelmesi muhtemel. Bugün ise etkinlik başlamadan yaklaşık üç hafta öncesin Apple garip bir adım atacak gibi duruyor.

Apple’ın, Apple iPhone 6’yı da içeren bazı eski iPhone’larında iOS 13 desteğini geri çekmesi muhtemel görünüyor. Aşağıda yer alan listede iPhone veya iPad’inizin iOS 13 güncellemesi için uygun olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Ayrıca iOS 13 Hakkında Her Şey adlı makalemizden de bilgi alabilirsiniz.

iOS 13 Güncellemesi Alacak Apple Cihazları

iPod’lar – iPod Touch 6th Gen

iOS 13 Güncellemesi Alamayacak Apple Cihazları