iOS 13 Güncellemesi Hangi Cihazlara Gelecek?

Apple, yıllık geliştirici konferansını (WWDC) 2019’u 3 Haziran – 7 Haziran tarihleri arasında San Jose, Kaliforniya’daki McEnery Kongre Merkezi’nde gerçekleştirmeyi planlıyor. Konferansta en yeni mobil işletim sistemleri ilk sırada. Bunun içerisinde pekala iOS 13 de var.
Apple’ın gelecek nesil mobil işletim sistemi olan iOS 13’ün karanlık mod ile birlikte iPhone ve iPad’ler için yeniden tasarlanmış bir ana ekran gibi ilginç özelliklerle birlikte gelmesi muhtemel. Bugün ise etkinlik başlamadan yaklaşık üç hafta öncesin Apple garip bir adım atacak gibi duruyor.
Apple’ın, Apple iPhone 6’yı da içeren bazı eski iPhone’larında iOS 13 desteğini geri çekmesi muhtemel görünüyor. Aşağıda yer alan listede iPhone veya iPad’inizin iOS 13 güncellemesi için uygun olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Ayrıca iOS 13 Hakkında Her Şey adlı makalemizden de bilgi alabilirsiniz.
iOS 13 Güncellemesi Alacak Apple Cihazları
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Hangi iPhone’lar iOS 13 Güncellemesi Alacak?
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Hangi iPadler iOS 13 Güncellemesi Alacak?
|– 2019 iPhone’lar
|– iPad Pro 12.9-inç 2016, 2017 modelleri
|– iPhone XS Max
|– iPad Pro 10.5-inç
|– iPhone XS
|– iPad Pro 9.7-inç
|– iPhone XR
|– iPad Pro 11-inç 2018 modelleri
|– iPhone 8 Plus
|– iPad Air 2
|– iPhone 8
|– iPad Air 3
|– iPhone 7 Plus
|– iPad 5
|– iPhone 7
|– iPad 6
|– iPhone 6S Plus
|– iPad Mini 4
|– iPhone 6S
|– iPad Mini 3
|iPod’lar
|– iPod Touch 6th Gen
iOS 13 Güncellemesi Alamayacak Apple Cihazları
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Hangi iPhone’lar iOS 13 Güncellemesi Alamayacak
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Hangi iPad’ler iOS 13 Güncellemesi Alamayacak
|iPhone 5S
|iPad Mini 2
|iPhone SE
|iPad Mini 3
|iPhone 6
|iPhone 6 Plus