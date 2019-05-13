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iOS 13 Güncellemesi Hangi Cihazlara Gelecek?

iPhone 6'yı da içeren bazı eski iPhone'larından Apple, iOS 13 desteğini geri çekecek. İşte tam liste...

By Muhammed Arslan

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iOS 13 Hakkında Herşey

Apple, yıllık geliştirici konferansını (WWDC) 2019’u 3 Haziran – 7 Haziran tarihleri ​​arasında San Jose, Kaliforniya’daki McEnery Kongre Merkezi’nde gerçekleştirmeyi planlıyor. Konferansta en yeni mobil işletim sistemleri ilk sırada. Bunun içerisinde pekala iOS 13 de var.

Apple’ın gelecek nesil mobil işletim sistemi olan iOS 13’ün karanlık mod ile birlikte iPhone ve iPad’ler için yeniden tasarlanmış bir ana ekran gibi ilginç özelliklerle birlikte gelmesi muhtemel. Bugün ise etkinlik başlamadan yaklaşık üç hafta öncesin Apple garip bir adım atacak gibi duruyor.

Apple’ın, Apple iPhone 6’yı da içeren bazı eski iPhone’larında iOS 13 desteğini geri çekmesi muhtemel görünüyor. Aşağıda yer alan listede iPhone veya iPad’inizin iOS 13 güncellemesi için uygun olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Ayrıca iOS 13 Hakkında Her Şey adlı makalemizden de bilgi alabilirsiniz.

iOS 13 Güncellemesi Alacak Apple Cihazları

Hangi iPhone’lar iOS 13 Güncellemesi Alacak?

Hangi iPadler iOS 13 Güncellemesi Alacak?
– 2019 iPhone’lar iPad Pro 12.9-inç 2016, 2017 modelleri
iPhone XS Max – iPad Pro 10.5-inç
iPhone XS iPad Pro 9.7-inç
iPhone XR iPad Pro 11-inç 2018 modelleri
iPhone 8 Plus – iPad Air 2
iPhone 8 – iPad Air 3
iPhone 7 Plus – iPad 5
iPhone 7 – iPad 6
iPhone 6S Plus iPad Mini 4
iPhone 6S iPad Mini 3
iPod’lar
– iPod Touch 6th Gen

iOS 13 Hakkında Her Şey

iOS 13 Güncellemesi Alamayacak Apple Cihazları

Hangi iPhone’lar iOS 13 Güncellemesi Alamayacak

Hangi iPad’ler iOS 13 Güncellemesi Alamayacak
iPhone 5S iPad Mini 2
iPhone SE iPad Mini 3
iPhone 6
iPhone 6 Plus
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