iOS 12‘nin yayınlanmasıyla, iPhone ve iPad‘lere olağan üstü özellikler gelmişti. Şimdi ise iOS 13 ‘ün çıkış ile birlikte iPhone ve iPad’ler için büyük değişiklikler yapılması öz konusu. Hele ki geçen yıl oldukça fazla zarara uğrayan Apple için bu oldukça sağlam bir adım olacak.

İyi haber şu ki, iOS 12 ile gelen bazı sorunlu özelliklerin 2019 yılında daha kararlı bir şekilde çözüme kavuşturulacağı kesin. Bu nedenle Apple için üst düzey bir arayüz ve uygulamaları yeniden tasarlama zamanı geldi.

iOS 13 söylentileri hala ilk aşamalarında. Duyduğumuz özelliklerin çoğu, bir yıl öncesine ait söylentilerden ibaret. Bizler de zamanla güncelleyeceğimiz bu yazıdaki amacımız, daha öncesinde ileri sürülen özellikleri sıralamak.

Ayrıca iOS 13 özellikleri arasında kendimize ait tahminlerimizi de listeledik. Bunlar, Apple’ın gelecekteki yazılım güncellemelerine dahil edebileceği yeni fikirler ve gerçekten de önemli olabilirler. Çünkü olması gereken birçok özellik gecikmiş durumda.

İşte iOS 13 Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

iOS 13 Çıkış Tarihi Ne Zaman?

3 Haziran Pazartesi: Tahmini Apple Geliştiriciler Konferasın 2019

Haziran ayının başında: Apple’ın Ücretli Geliştiricileri için iOS 13 beta sürümü

Haziran ayının sonlarında: iOS 13 genel beta sürümü testler için başlatabilir

Eylül 2019: iOS 13’ün 2019 iPhone’ları ile piyasaya sürülme tarihi

Apple, muhtemelen tarih olarak ilk defa iOS 13’ü Apple Geliştiriciler Konferansı WWDC‘de duyuracak. San Jose’de yapılması planlanan konferans 3 Haziran Pazartesi günü olabilir.

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Aslında, 3 Haziran’ın resmi WWDC 2019 tarihi olacağı bile henüz net değil. Sadece geçen yıl 4 Haziran 2018 Pazartesi ve önceki yıl 5 Haziran 2017 Pazartesi günlerinde olması, yine bu tarihler arasında olacağı konusunda tahminlere neden oluyor.

iOS 13 geliştirici beta: İlk iOS 13 beta sürümü, muhtemelen WWDC zamanında veya birkaç gün sonra ulaşacak, ancak ücretli Apple geliştiricileriyle sınırlandırılacak. Muhtemelen, daha istikrarlı olan genel beta’yı beklemelisiniz.

iOS 13 genel beta: Bu, Apple’ın özellikleri daha büyük ölçekte test etme şeklidir. Haziran ayının sonuna doğru başlatılması muhtemel. Genellikle iOS geliştirici beta sürümünün biraz daha yükseltilmiş sürümüdür. Ancak yine de zor olabilir ve yazılımın son sürümünde uygulanan tüm özellikleri içermez.

Resmi iOS 13 çıkış tarihi: Yeni iOS 13 yazılımını şu anda iPhone 11, iPhone 11 Max ve iPhone 11 XR olarak adlandırılan 2019 iPhone’larının taşıması oldukça muhtemel. Tarih ise eylül ortasına doğru olabilir.

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iOS 13 Hangi Cihazlarla Uyumlu Olacak

Apple, içinde 64 bit yonga seti bulunan ilk telefon olan iPhone 5S’yi desteklemeye devam etti. iPad Air ve iPad Mini 2’nin de aralarında bulunduğu 64 bitlik yonga setine sahip altı sürüm tahmin ediliyor.

iOS 13’ün de, 2018’den önceki gibi Apple’ın uyumluluk listesinde yayınlanan en eski cihazlar için de destek taşıma ihtimali var. Yani iOS 13 uyumluluk listesi’nde iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad Air 2, iPad mini 3 ve iPod Touch 6 gibi en eski cihazlar da yer edinebilir.

Ancak listede olmasa da iOS 13, içerisinde A8 yonga seti ve sonrasında üretilen yonga setleri ile uyumlu olan bütün cihazlarla çalışabilecek. Yine de unutmamak gerekir ki, iOS 13 ile gelen bütün özelliklerin, tüm cihazlara gelmeyeceğini unutmayın. Bazı yeni fikirler TrueDepth kamera, arka çift lens sistemi veya 3D Touch olabilir.

iPad’lerde Büyük Yenilik

Her iki yılda bir Apple, iPad’lerüzerinde önemli değişiklikler yapıyor. Bunu yaklaşık iki yıl önce iOS 11 ve bundan iki yıl önce iOS 9 ile görmüştük. Şayet bu şekilde devam ederse iOS 13 güncellemesi ile birlikte iPad yazılımlarında önemli değişikliklerin olması oldukça muhtemel.

Apple, iPad’i daha iyi bir “bilgisayar” haline getirme çabasında olduğunu varsayabiliriz. 2019’da iPad 11 ve iPad 12.9’dan beklenilen en büyük özellik bu yönde. iOS 12 telefonlarda harika olsa bile, gerçek iş yapmak istediğimizde bir tableti sınırlıyor.

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Belki yenilikler arasında iş akışını iyileştirmek adına, üstte ve altta bir menü ya da görev çubuğu ile açılan “Masaüstü Modu” beklenilenler arasında. Aynı zamanda Bluetooth Mouse desteği olsa çok daha iyi olabilir. iOS 13, bir imleç için destek içermelidir.

Samsung Galaxy Tab S4, bu özelliklerin hepsini 2018’de ekledi. Ancak dokunma geri bildirimi neredeyse en kötü kısmı. Apple elinden gelenin en iyisini yapabilir ve ‘sadece işe yarayana kadar’ mevcut bir Android fikrini iyileştirebilir.

Ana Ekran Tasarımı

iOS 13, gecikmiş olan iPhone ve iPad ana ekranında ki değişiklikleri beraberinde getirebilir. 2007’de piyasaya sürülen ilk iPhone’dan bu yana hala aynı simge düzenine sahibiz. Gayet iyi çalışıyor. Ancak Samsung buna dur diyerek OneUI arayüzünü geliştirdi. Geçen yılki söylentiler bir ana ekran yenilemesinden bahsederken, olası değişiklikler hakkında ayrıntılı bilgi verilmedi.

Bununla birlikte, Bugün ekranının widget benzeri değil de ana ekrana eklenmesi daha iyi olabilir. 5 günlük hava durumu tahmini, bir sonraki takvim randevunuz ve en son Apple News başlıkları – bilgi snippet’lerine göz atabilmek, değişmeyen iOS uygulama arayüzüne hoş bir ek olacaktır.

Kamera Uygulamasında Yenilik

Apple’ın kamera uygulaması son derece basit bir arayüze sahip. Bu hem iyi hem de çok kötü bir özellik. Daha az teknoloji meraklısı iPhone sahiplerinin kullanması kolay. Ancak daha gelişmiş kullanıcılar fotoğraflarını ve videolarını ince ayarlayabilmelerini sağlayacak özellikleri bulamıyorlar.

Kamera uygulamasına yapılan bir yenileme de geçen yılın sızıntıları arasındaydı ve bu en çok ilgi çeken geliştirmeydi. Samsung Galaxy S9 muazzam fotoğraf çekebiliyor; LG V40‘ın video araçları ekrandaki herhangi bir yere akıcı şekilde yakınlaştırma yapabilmenizi sağlıyor. Google Pixel 3 modelinin kamera uygulamasına, flaş kullanmandan olağanüstü fotoğraf çeken Gece Görüş modunu ekledi.

Apple’ın kamera uygulamasını düzene sokması gerçekten iyi olabilir. Birazda gelişmiş modlar eklenildiğinde oldukça ideal fotolar çekebilir.

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iPad’de Bulunan Sağlık ve Etkinlik Uygulamaları Geliştirilebilir

Sağlık ve zindelik verilerinizi, 9.7 inç ve 12.9 inçlik tablette görmek gerçekten iyi bir özellik olabilir. iOS 13 güncellemesinden beklenilen bir diğer özellik bu. Hem Apple Health uygulaması hem de Activity uygulaması, bünyesinde çok fazla veri barındırıyor.

Bu verilerin hepsini büyük ekranda uzanan çubukları, grafikleri, koşu haritaları ve çeşitli sayıları görmek ideal bir geliştirme olabilir. Şu anda, her iki uygulama da Apple Watch ve iPhone ile sınırlıdır. Sonunda Apple’ın bunu yapacağını düşünüyoruz.

Geliştirilmiş Pano Yöneticisi

Pano yöneticisi uygulamaları şu anda mevcut. Bunlar kopyalayıp yapıştırmanıza ve geriye dönük kopyalanan verilerinizi görmeye olanak sağlıyor. Ancak arayüzde yerleşik olmadıklarından dolayı hepsi kısıtlayıcıdır.

Apple, iOS 13’te bunu değiştirebilir ve iPad’deki verimliliğin artırılabileceği bir başka yoldur. Tam bir pano yöneticisinin sistem genelinde etkin olması, halihazırda panomızda bulunanların kopyalanmış metinlerin önüne geçecektir.

Spam Aramaları Engelleme

iOS 13’ün daha iyi bir spam çağrı/arama engellemesine sahip olması gerekiyor. 2019’da kesinlikle en çok ihtiyaç duyulan özelliklerden birisi budur.

Bu özellik Google Pixel 3 ve Pixel 3 XL‘in en iyi özelliklerinden biri, ancak telefon pazarlamacılarının artan sıkıntısı iPhone’da sürüyor. Geçen yılki iOS güncellemesi en azından bir arama engelleme ve tanımlama seçeneği ekledi. Ancak kullanıcıların iyi bir spam engelleme koruması almak için bir uygulamaya yatırım yapmak zorunda kalması oldukça kötü bir etki bıraktı.

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Kontrol Merkezi Uygulamasının Değiştirilmesi

Kullandığınız uygulamadan çıkmadan yeni WiFi ağlarına veya Bluetooth cihazlarına bağlanmak şimdilik mümkün değil. Kontrol Merkez sadece açılır menü aracılığıyla WiFi ve Bluetooth özelliğini açıp kapatmanıza olanak tanır. Ancak bağlantılar arasında geçiş yapmak, Ayarlar menüsüne ve alt menülere kadar uğraşmanızı gerektirir. Bu oldukça sinir bozucu.

iOS 13, sizi mevcut uygulamanızdan atlatmadan bağlantılarınızı seçmenize izin veren başka bir açılır pencereye sahip olabilir. Bu özellikle birden fazla WiFi ağı içerisinde iseniz oldukça kullanışlı olabilir.

Diğer Beklentiler Nelerdir?

iOS 13’ün beta sürümü ilk yayınlanacak olsa da hala birkaç ay sonra olacak. Bununla birlikte, Haziran ayında Apple’ın düzenleyeceği WWDC 2019 geliştiriciler konferansında, şirketin üzerinde çalıştığı şey hakkında daha fazla sızıntı olmasını bekliyoruz.

Eğer beta sürümü yayınlanırsa, özellikler konusunda daha çok bilginin gelmesi oldukça muhtemel. Muhtemelen bir iPhone 11 açılış etkinliği olan Eylül ayında, kullanıcı arayüzünün son halini görebileceğiz.

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