Bilindiği üzere Apple, geçtiğimiz yıl bütün akıllı cihazları için yeni iOS 14 güncellemesini sunmaya başlamıştı. Şirketin güncelleme politikası geniş olduğu için bu güncelleme iPhone 6S‘e kadar sunulmuştu. Bugün ise yayımlanan bir rapora göre yeni iOS 14 güncellemesini kullanan kullanıcı oranının %90 olduğu açıklandı.

Bu oranın birazda kullanıcıların şirket tarafından son aygıt güncellemesini tabii tutulmasından dolayı olduğunu düşünenlerde var. Mixpanel‘in yayımladığı raporda iOS 14 kullanıcı oranının tahmini %90.45 olduğu bildirildi. Şirket şuanda bu raporu resmi olarak destekleyen bir açıklama yapmadı.

Bu raporu doğruluyan tek resmi kanıt ise, Apple‘ın geçtiğimiz Şubat ayında yaptığı App Store iOS 14 benimseme raporu oluyor. Şirketin o zaman yayımladığı rakam tüm cihazların %86‘sının iOS 14 kullandığını ve tüm iPhone’ların %80‘nin iOS 14‘e geçtiğini ortaya koymuştu.

Android 11 ile kıyaslandığında bu rakam oldukça yüksek duruyor. Çünkü ABD pazarındaki Android kullanıcılarının sadece %25‘i Android 11 sürümüne geçmiş durumda. Her yeni iOS güncellemesi bir önceki güncellemeyi ikiye katlayarak devam ediyor.