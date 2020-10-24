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iOS 14 ve WatchOS 7 Batarya Sorunu Çözümü

Apple son güncellemeleri ile cihazlarında batarya sorununu ortaya çıkardı. Bunu tersine alabilmeniz, sizlere kücük bir rehber oluşturduk...

Muhammed Arslan

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iOS 14 ve WatchOS 7 Batarya Sorunu Çözümü

Apple‘ın kısa süre önce yayınladığı iOS 14 ve WatchOS 7 beraberinde batarya sorununu da getirdi. Bu cihazlara sahipseniz ve batarya sorunu çözümü arıyorsanız, doğru yerdesiniz. Tabi ki Apple Watch ve iPhone kullanıcıları, alışılmadık pil tüketimi konusunda yeni değiller.

Batarya sorunu iOS 14 ve WatchOS 7 yüklendikten sonra sorun daha da artmış görünüyor. Yakın zamanda piyasaya sürülen Apple Watch Series 6 bile bazı sorunlarla karşı karşıya kaldı.

Aşağıda genel olarak cihazlarınızda herhangi bir veriniz silinmeden batarya ömrünü artıracak çözümleri paylaştık. Adımları takip ederek daha uzun bir pil ömrü kazanabilirsinzi.

iOS 14 ve WatchOS 7 Pil Ömrü Nasıl Artırılır?

Aşağıdaki çözümleri deneyip yien sorunla karşılaşırsanız Apple, işlevselliği geri yüklemek için iPhone’unuzdaki ve Apple Watch’unuzdaki tüm içeriği silmenizi öneriyor. Pil ömrünü uzatmak için aşağıdaki basit adımları izleyerek iPhone’unuzdaki ve Apple Watch’unuzdaki verileri kolayca silebilir ve geri yükleyebilirsiniz.

  1. Apple Watch’unuzu ve iPhone’unuzu Yedekleyin

Öncelikle, saat verilerinizi ve iPhone verilerinizi iCloud depolamanıza yedeklemeniz gerekir. Sıfırlama tamamlandıktan sonra bu verileri geri yükleyebilirsiniz. Bu işlem, iPhone verilerinizin tamamını iCloud’a yedekler. Bu nedenle yedeklemeye başlamadan önce ücretsiz iCloud saklama alanınız olduğundan emin olun.

  • Saatinizin iPhone’unuzla eşleştirildiğinden emin olun
  • iPhone’unuzdaki Ayarlar uygulamasını açın
  • Sonra adınıza ve ardından iCloud’a dokunun
  • Sağlık uygulamasının açık olup olmadığını kontrol edin.
  • iCloud Yedekleme’ye gidin ve yedeklemenin açık olup olmadığını kontrol edin.
  • Şimdi Yedekle’ye dokunun ve işlemin tamamlanmasına izin verin

Ayrıca bkz: Apple MagSafe Nedir ve Özellikleri Neler

Sağlık verilerinizin yedeklendiğinden emin olmak istiyorsanız, iPhone’unuzdaki Sağlık uygulamasına gidin. Sağ üst taraftaki profil resminize dokunun. Son yedeklemenizin ayrıntılarını bu ekranın altında bulacaksınız.

  1. Apple Watch’un iPhone ile eşlemesini kaldırın

  • iPhone’unuzdaki Apple Watch Uygulamasına gidin
  • Saatim’e dokunun, ardından tüm eşleştirilmiş saatlerin listesini görmek için Tüm Saatler’e gidin
  • Eşlemesini kaldırmak istediğiniz saatin yanındaki bilgi düğmesine dokunun
  • Apple Watch’un Eşleştirmesini Kaldır’a dokunun.

  1. iPhone’unuzu silin

iPhone’unuzdaki tüm içeriği ve ayarları silmek için Ayarlar> Genel> Sıfırla‘ya gidin. Tüm İçeriği ve Ayarları Sil üzerine dokunun. Tamamlandığında, iPhone’unuz tüm verileri silecek ve yeniden başlayacaktır.

  1. iCloud Yedeklemeyi geri yükleyin

İşlem tamamlandığında iPhone’unuz bir Merhaba ekranıyla başlayacaktır. iCloud Yedeklemeden Geri Yükle’yi seçin ve en yenisi yedeklerinizi tekrar yükleyin. Şimdi telefonunuzdaki Watch Uygulamasını açın ve Eşleştirmeyi Başlat’a dokunun. Verilerinizi geri almak için Yedekten Geri Yükle’ye dokunun.

Tam sıfırlama, iOS 14 ve watchOS 7 pil sorunlarını çözecektir. Pilin bitmesi bunlardan yalnızca biri olsa da, henüz ortaya çıkmamış bazı sorunlar olabilir. Bunların da yukarıda gösterildiği gibi tam bir sıfırlamadan sonra kaybolması muhtemeldir.

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