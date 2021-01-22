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iOS 15 Alamayacak Cihazlar Sızdırılmaya Başladı!

Apple'ın yeni iOS 15 güncellemesini alamayacak cihazları günler geçtikçe sızdırılmaya devam ediyor. İşte o cihazlar...

Yunus Emre Çakır

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İphone

Bilindiği üzere Apple‘ın her yıl Haziran ayında WWDC konferansında yeni iOS sürümü hakkında duyurularını görüyorduk. 2021 yılında da aynı şekilde olması beklenen etkinlikte yeni iOS 15‘in duyurulması bekleniyor. Bu duyuruda daha öncede olduğu gibi birkaç Apple cihazının çıkarılacağını da göreceğiz.

İşte bu çıkarılacak cihazlar konusu hakkında birçok sızıntı Kasım 2020‘den bu yana yapılmakta. iPhoneSoft‘ta yer alan bilgilere göre bu yıl çıkacak olan iOS 15 güncellemesini yüksek ihtimalle iPhone 6S / 6S Plus ve SE 2016 modelleri alamayacak. Ayrıca iPad Mini 4, Air 2 ve iPad 5 bu listenin dışında kalacak tabletler arasında yer alıyor. Böylelikle iOS 15 güncellemesi ile birlikte birkaç iPhone ve iPad serisi tarihe karışacak.

iPhoneSoft‘ta göre yeni iOS 15 güncellemesi A9 işlemicili cihazlara sunulmayacak. Bu cihazda yukarıda saydığımız modeller oluyor. Bu modeller, günümüze kadar tam 5 yıl boyunca güncelleme aldılar. En son iOS 14 alarak sonlanan güncellemeleri ile birlikte bu cihazların güncelleme defteri kapatılmış oluyor.

iPhone 6S ve 6S Plus kullanıcıların en çok tercih ettiği modeller arasında bulunuyor. Bu yüzden en çok bu cihazları kullananları duygulandıracak bir haber sunmuş oluyoruz. Bunun dışında iOS 15 alacak olan cihazlar artık yeni birçok özelliğe ve iyileştirmeye kavuşacaklar.

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