iOS Cihazlarım İçin Neden VPN Kullanmalıyım?

iOS (iPhone Operating System); başlangıçta iPhone OS olarak bilinen Apple iPhone, Apple iPad ve Apple iPad Touch cihazlarında çalışan işletim sistemidir. İlk olarak iPhone, 2007 Dünya Geliştiriciler Konferansı sırasında Steve Jobs tarafından tanıtıldı. iOS işletim sistemi iPhone cihazlarının ana gövdesini oluşturmaktadır. 2007 yılında geliştirilen bu sistem iPad ve iPod cihazlarında da kullanılmaktadır. Bu işletim sisteminin en büyük avantajlarından biri hızlı olması ve güvenlik seviyesinin üst düzeylerde olmasıdır. Ancak son zamanlarda artan hacker olaylarına karşı çevrimiçi ortamda güvende kalmanızı sağlayacak birden fazla güvenlik katmanı kullanmanız gerektiğine inanıyoruz.

Genellikle VPN olarak adlandırılan sanal özel ağ, internette gezinirken kimliğinizi korumaya yardımcı olan, internet üzerinden kullanabileceğiniz bir bağlantı türüdür. Çoğu zaman, herkese açık Wi-Fi ağlarında güvenliğinizi ve gizliliğinizi iyileştirmek için kullanılır, ancak aynı zamanda çok çeşitli başka nedenlerle de kullanılır. iOS cihazlarınızda VPN kullanmayı düşünüyorsanız, doğru adrestesiniz.

VPN Nasıl Çalışır?

Çevrimiçi ortamda güvende kalmak istiyorsanız, birden fazla güvenlik katmanı kullanmanız gerektiğine inanıyoruz. Örneğin, Mac anti-virüs yazılımı sizi kötü amaçlı yazılımlardan korur, ancak dijital olarak ayak izlerinizi gizlemez. İnternet kullanımınız benzersiz IP adresinize bağlı olduğu sürece, bu bilgiler sizi izlemek için kullanılabilir. Bu nedenle, bazı kullanıcılar bir cihazı veya bilgisayarı İnternet’e bağlamak için bir sanal özel ağ (VPN) seçer.

VPN, internet üzerinden bağlantı kurmak istediği kaynakla sanal bir noktadan noktaya bağlantı kurarak kaynak veya uzaktan erişime geçmek istediği sunucu kimlik bilgilerini kontrol eder ve doğruladıktan sonra VPN ile uzaktan erişime geçtiği sunucuyla veri akışı gerçekleşir. Veriler, akış sırasında noktadan noktaya bağlantı gibi üst bilgi kullanılarak kapsüllenir. Üst bilgi verilerin bitiş noktasına erişimleri için ortak ağ üzerinden yönlendirme bilgileri sağlar. Özel ağ bağlantısını kopyalamak için transfer edilen veriler şifrelenir. Bu sayede ortak ağ üzerinden başka kimse tarafından ele geçirilen veriler elde edilemez.

iPhone veya iPad’ime Nasıl VPN Kurabilirim?

VPN’ler, App Store’dan VPN uygulamaları indirilerek veya cihazın Ayarlar uygulamasında kendi VPN yapılandırma profilinizi yapılandırarak iOS cihazınızda rahatlıkla bulabilirsiniz. VPN sekmesini aktif ettikten sonra, VPN nihayet bir bağlantı kurana kadar birkaç saniye “Bağlanıyor…” ifadesini göreceksiniz. Durum Çubuğunuzda bir “VPN” simgesi gördüğünüzde bir bağlantı kurduğunuzu kolayca anlayabilirsiniz.

Bunun haricinde çoğu zaman, App Store’dan bir VPN hizmeti indirmek, izlenecek en kolay yoldur. En iyi VPN hizmeti; karşıt hizmetler, bunun karşılığında, bağlantı protokolü ve fiyat konusunda iyi bir denge kuran hizmettir. Tek bir VPN hizmetinin ismini verip, en iyisini söyleyemeyiz, çünkü bu ne yapacağınıza ve nasıl kullanacağınıza bağlı. Bu konuda en çok tercih edilen VPN uygulamalarından birisi olan Surfshark VPN bu konuda gerçekten olağanüstü bir performansa ve güvenirliğe sahip.

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iOS cihazlarınız için internet gizliliği sağlayan, herkese açık Wi-Fi kullanırken güvenliği sağlayan, internetten üzerinden yaptığını ödemeleri koruyan ve 30 gün içinde para iade garantisi olan Surfshark VPN, tam aradığınız bir VPN olabilir.

iPhonu’uma nasıl Surfshark VPN’i kurabilirim?

Yeni bir Surfshark hesabı için kaydolun! Tüm cihazlarınızı bu hesaba bağlayabilirsiniz.

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Giriş yapın, özgür ve sınırsız internetin tadını sonuna kadar çıkarın. İyi gezenmeler!

3200+ sunucu, 65 ülke, 6 kıta’ya erişim imkânı

iPhone için Surfshark ile ilgili daha fazla ayrıntıya ulaşmak istiyorsanız, bağlantıya tıklayarak ekran görüntülerini de içeren ve adım adım anlatan rehbere göz atabilirsiniz ve Surfshark VPN’i iOS cihazınızda (iPhone ya da iPad) birkaç dakika içinde kullanabileceksiniz.

Sık Sorulan Sorular:

iPhone’um veya iPad’imle VPN kullanmak güvenli mi?

Bu kullandığınız VPN’e bağlıdır. Ücretsiz olanlarından uzak durmanız ve Surfshark gibi saygın bir sağlayıcıyı seçmeniz güvenliğiniz için en iyisidir

iOS ile VPN kullanmak yasa dışı mıdır?

iOS için VPN kullanmak Japonya, ABD, Avustralya, Avrupa Birliği ülkeleri ve dünyadaki diğer birçok ülkede tamamen yasaldır.

iPhone’um ya da iPad’imle neden VPN kullanmalıyım?

İnternetteki kimliğinizi korumak, her zaman gizli kalmak ya da ülkenizde mevcut olmayan içeriklere erişmek istiyorsanız, iOS için kesinlikle bir VPN edinmelisiniz.

iPhone için Surfshark VPN’de Beğeneceğiniz Özellikler

Cleanweb: iOS cihazınızda artık sinir bozucu reklamlar, izleyiciler, zararlı yazılımlar ya da şifre avcılığı girişimleri olmayacak. Bayılacağınız, tertemiz bir siber okyanusa hoş geldiniz!

Şifreleme: Verileriniz her zaman güvendedir. Çünkü verilerinizi korumak için sektör lideri yöntemleri tercih ediliyor. Trafiğinizi şifrelemek için sadece modern kodlar kullanılıyor!

Sınırsız cihaz: Dilerseniz tüm cihazlarınızı aynı anda bağlayın, sınırlama yok! Tek bir Surfshark hesabıyla tüm ailenizi koruyabilirsiniz.

Kill Switch: Hassas verilerinizin her zaman güvende olduğundan emin olmak için kullandığımız güvenlik çözümüdür. Kill Switch, VPN bağlantınızın kopması durumunda internet bağlantınızı devre dışı bırakır.

IP’nizi gizleme: IP’niz konumunuz ve indirme geçmişiniz gibi hakkınızda fazlaca bilgi verebilir. iPhone için Surfshark VPN ile internetteki gizliliğinizi korumak için IP adresinizi kolayca değiştirebilirsiniz.

Gizli DNS: Her sunucuda gizli DNS’miz vardır. Bu, iPhone cihazınızda oluşabilecek potansiyel açıklar ya da sızmalar için açık kapı bırakmadığımız anlamına gelir.

Kısaca özetlemek gerekirse, iOS cihazlarınız internete açılan kapınızdır. Web sitelerine göz atmak, arkadaşlarınızla sohbet etmek, çevrimiçi bankacılık işlemleri yapmak ve çevrimiçi ürün siparişi vermek için bu cihazlar hayatımızdaki en önemli teknoloji araçlardır. Bu nedenle, insanların potansiyel olarak internet trafiğinizi gözetleyebilmesi sizi endişelendirmelidir.Halka açık bir ağ üzerinden internete bağlandığınızda iOS cihazlarınızda bir VPN kullanmalısınız çünkü verileriniz sanal bir özel ağ üzerinden gönderildiğinde şifrelenir, bu nedenle üçüncü bir taraf ne gönderdiğinizi veya aldığınızı bilemez. 3G, 4G veya 5G ağlarında yaptığınız her şeyin, dahil olan şifreleme sayesinde oldukça güvenli olduğu doğru olsa da, Wi-Fi’yi denkleme dahil ettiğinizde her şey değişir.

VPN kullanmayı düşünmeniz gereken en büyük nedenlerden biri, verilerinizi ve kimliğinizi çevrimiçi ortamda güvende tutmaktır. Bunu verilerinizi şifreleyerek, iOS cihazlarınızın IP adresini maskeleyerek ve internet trafiğinizi VPN sunucuları üzerinden yeniden yönlendirerek anonim hale getirerek yapar. Bu, bilgisayar korsanlarının, meraklıların ve hatta ISS’nizin çevrimiçi alışkanlıklarınızı izlemesini ve kendi yararına kullanmasını önler. Bu size, üçüncü şahısların kişisel verilerinizi ele geçireceğinden endişelenmeden, kullanışlı ancak güvenli olmayan halka açık Wi-Fi bağlantı noktalarını kullanmanız durumunda internette gönül rahatlığıyla gezinmenize yardımcı olur.