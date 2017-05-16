IOS İçin Google Asistan Bu Hafta Açıklanabilir

Google, sayısal asistanının kurulum tabanını genişletmek için birçok adım attı, ancak bu hafta global hakimiyet için önemli bir adım atılması muhtemeldir. Mountain View şirketinin başka bir büyük pazara girmeyi planladığı görülüyor: Apple cihazları.

Başlangıçta Google Asistan, yalnızca ABD’deki müşterilerin kullanımına sunulacak olsa da, iOS’da başlatılacaktır. Duyurunun, 17 Mayıs’ın erken saatlerinde Google I/O konferansının canlı yayınlanması ile açıklanacağı bekleniyor.

Kişisel dijital asistan, App Store aracılığıyla indirilebilecek bağımsız bir uygulama olarak piyasaya sürülecek. Google’ın planlarına aşina olan kaynaklara göre, iOS cihazları için yardımcı, Google Allo‘da mevcut sohbet işlevselliğinin ve Android cihazlarda zaten mevcut olan ses kontrollü sürümünün bir karışımını sağlayacak.

Ne yazık ki, şu an mevcut olan tüm bilgiler budur, ancak bir şey şüphesiz: Google Asistan iOS‘a kesinlikle gelecektir. Google’ın iOS kullanıcılarına dijital asistan kullanma seçeneği sunması biraz zaman alıyor, bu nedenle Google I/O’da duyurulmayacaksa şüphesiz bu yıl çıkacaktır.