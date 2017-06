iOS İçin Resmi Dosya Yöneticisi Uygulaması AppStore da Gözüktü

WWDC etkinliğinin başlamasına kısa bir süre kala Apple ile ilgili söylentiler ve sızıntılar yaşanmış durumda. Bu bilginin önemli bir kısmı, Ev hoparlörü, AR gözlüğü ve MacBook Air.

Bununla birlikte, iOS geliştiricisi Steve Troughton-Smith, Apple’ın mobil cihaz ekosistemi için bir süre önce Android ve Windows telefonlarının temel unsurlarından biri haline gelen yeni bir birinci parti uygulamanın farkına vardı.

Ahead of iOS 11, a 'Files' app placeholder entry from Apple appears on the App Store. Requires iOS 11.0 or later 😘 pic.twitter.com/8HAQflHBuI

— Steve T-S (@stroughtonsmith) June 5, 2017