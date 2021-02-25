iOS İstenmeyen SMS Engelleme Nasıl Yapılır?

İstenmeyen numaralardan gelen sms mesajları, birçok kullanıcı için çekilmez bir hale gelmektedir. Özellikle de iOS cihazın sms kutusunu dolduran bu gereksiz mesajlar, cihaz içi kullanıcı deneyimini de oldukça olumsuz etkiler. Hatta istenmeyen sms mesajlarının birçoğu, kötü niyetli kişiler tarafından gönderilebilmekte olup, tamamen art niyet taşımaktadır.

Bu da iOS cihazına istenmeyen sms gelen kullanıcının dolandırılmasına dahi neden olabilir. Bu durumda ise kullanıcılar, istenmeyen mesajları engellemenin bir çözümünü araştırmaya başlamaktadır. Peki, iOS istenmeyen sms engelleme nasıl yapılır?

iOS istenmeyen sms engelleme işlemini gerçekleştirmek için sırasıyla;

SMS uygulaması içerisine giriş yapın ve engellemek istediğiniz mesaj kutucuğunu açın / engellemek istediğiniz telefon numarası veya kişi adına tıklayın / daha sonra, karşınıza çıkan “bilgi” seçeceğine tıklayın / ve ardından, ekranın en alt kısmına inerek “Uyarıları Gizle” seçeneğine dokunun.

Sırasıyla, ayarlar menüsü ve Mesajlar’a giriş yapın. Buradan, “Bilinmeyenleri Filtrele” seçeneğine tıklayın. Bu sayede, size gelen her türlü istenmeyen mesaj, “Bilinmeyenler” kısmında yer alacak ve hiçbir şekilde bildirim olarak görünmeyecektir.