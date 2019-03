Bir Apple hayranı mısınız ? Yoksa Android sizin için vazgeçilmez mi? iOS mu Android mi sorusunu tartışıyoruz ve her iki işletim sisteminin artı ve eksi yönlerinden bahsedeceğiz.

Bugün yeni bir akıllı telefon satın alıyorsanız, iki işletim sisteminden birini çalıştırma olasılığı çok yüksektir: Google’ın Android’i veya Apple’ın iOS’u. Bu iki platform, IDC’ye göre 2017’de gönderilen tüm yeni akıllı telefonların % 99,7‘sini oluşturuyordu ve bu oran geçen yıl daha da yükseldi. Microsoft Windows Mobil’den vazgeçti, BlackBerry şimdi Android cihazlar üretiyor ve kan kaybetmeye devam ediyor.

İyi haber, her iki akıllı telefon işletim sisteminin mükemmel olmasıdır. Birbirleriyle oldukça ortak yönleri var ama dikkate almak isteyeceğiniz bazı önemli farklılıklar var. Sonuçta, sizin için en iyi platform size bağlı. Sizin için en önemli olan şeyleri seçin.

Fiyat

Apple, fiyatlandırma konusunda her zaman pazarın en yüksek noktasında olmuştur, ancak iPhone XS, 9.500 TL ‘lik bir başlangıç ​​fiyatı ile yepyeni bir seviyeye çıkardı ve iPhone XS Max 10.500 TL ‘den den başlıyor. Daha uygun bir şeye ihtiyacınız varsa, iPhone XR 6.600 TL‘den ve eski iPhone 8 yaklaşık 5.000 TL‘den başlıyor. Bu kadar harcamak istemiyorsanız, 2 yaşındaki iPhone 7‘ye 3.000 TL ödeyerek sahip olabilirsiniz.

Çeşitlilik için Android ile hiçbir şey rekabet etmez. Örneğin, Google’ın Pixel 3 XL ve Samsung Galaxy Note serisi Apple’ın iPhone fiyatıyla neredeyse eşleşiyor, ancak çok çeşitli üreticilerin çok çeşitli iyi, düşük maliyetli akıllı telefonlardan da yararlanabilirsiniz. Ayrıca amiral gemisi modellerinin fiyatının düşmesini bekleyebilirsiniz. (Apple’da genelde fiyatlar düşmez) Android’in aynı zamanda ücretsiz uygulamalarda alanı yönlendirmesi gerçeği, onu bütçe bilinci için doğal bir seçenek haline getiriyor. Bu bölümün kazananı Andorid oluyor.

Uygulamalar

Rakamlara bir göz atalım. Bu, Google Play Store ve Apple App Store‘da yaklaşık kaç uygulama bulacağınız rakamlardır:

Android Uygulamaları: 3.5 milyon

iOS Uygulamaları: 2.2 milyon

Doğrusu, sayılar en iyi ölçüm değildir, çünkü çoğumuz yalnızca bir avuç uygulama kullanırız ve en popüler olanları her iki platformda da bulunur. Geleneksel olarak, iOS geliştiriciler için daha kazançlı bir platform oldu, bu yüzden orada ilk önce yeni uygulamaların ortaya çıkma eğilimi vardı, ancak Android’in pazar payı artmaya devam ettikçe bu değişiyor. ABD’de, iOS hala yol gösterici olmakla birlikte, başka yerlerdeki geliştiriciler ilk olarak Android’i hedef alıyor.

Google Play Store‘da hala App Store‘dan daha yüksek oranda ücretsiz uygulamalar var. Ancak, en iyi mobil oyunlar hala ilk önce iOS’a geliyor. Bu bölümün kazananı iOS oluyor.

Uygulama Mağazaları

Milyonlarca uygulamayı ve oyunu organize etmek zor ve bunu ne Google’ın Play Store’u ne de Apple’ın App Store’u mükemmel bir şekilde yapamıyor. Genel olarak, Apple App Store’un telefonunuzda daha iyi bir tarama deneyimi sağladığını ve önerilen önerilere göre daha iyi bir iş çıkardığını düşünüyoruz. Google Play Store’da arama yapmak daha kolaydır ve PC’nizdeki veya dizüstü bilgisayarınızdaki web tarayıcısından uygulamaları sıraya ekleyebilir ve yükleyebilirsiniz.iPhone’larda TouchID ile parmak izinizi kullanarak uygulamalar satın almayı seviyoruz, ancak parmak izi sensörlü Android telefonlarında Play Store için de aynı şeyi ayarlayabiliyoruz. Google Play Store, satın alındıktan sonraki iki saat içinde geri ödemesiz geri ödeme politikasına sahip olduğu için bi adım önde sayılabilir. Her iki mağazada da sorgulanabilir bazı uygulamalar var, ancak Apple belirli uygulama türlerini engelleme konusunda genellikle daha katı. Bu, genel kalite için iyi bir şey olabilir, ancak klasik konsollar için oyun emülatörleri gibi bir şeyle karşılaşıyorsanız, bu kötü bir şeydir. Kazanan: iOS Alternatif Uygulama Mağazaları Android’deki uygulamaları yüklemek çok kolay. Bir APK indirin ve hazırsınız. Google Play Store‘un ötesinde birçok alternatif Android uygulama mağazası da var, ancak bu mağazalar sizi kötü amaçlı yazılım riskine yol açabilir. Apple, üçüncü taraf uygulama mağazalarına karşı çıkıyor. Daha geniş bir uygulama yelpazesi ve kolayca yan yana yükleme istiyorsanız, seçiminiz açıktır. Kazanan: Android Haritalar Yeni navigasyon sistemi olarak, Apple Maps harika bir başlangıç ​​yapmadı, ancak önemli ölçüde gelişti. Temel özellikler benzer, çevrimdışı kullanım için haritalar indirebilir, mevcut trafik koşullarına göre doğru tahminler alabilir ve sürüş veya yürüyüş için yol tariflerini bulabilirsiniz. Ayrıca toplu taşıma ve yolculuk rezervasyonu entegrasyonunu da bulacaksınız. Hepsi iyi çalışıyor ve sizi ulaşmak istediğiniz yere götürüyor. Google Haritalar’ın Apple Maps’in önermediği bir şey de bisiklet yol tarifi. Genel olarak, Google Haritalar’ın ölçeği ve kalitesi eşsizdir. İlgi çekici noktaları daha fazladır ve genellikle Apple Maps’ten daha ayrıntılıdır, ancak doğruluğu bölgeden bölgeye değişebilir. Seçim göz önüne alındığında, her zaman Google Haritalar’ı seçerdik. Kazanan: Android Pil Ömrü ve Şarj Akıllı telefon sahipleri için en önemli faktör belkide pil ömrüdür. İki platformu karşılaştırmak zor çünkü ortak bir donanım yok. iOS’un mAh değeri başına pilin en iyi seviyesini elde etmek için optimize edilmiş olduğunu söyleyebiliriz, ancak iPhone’dan daha uzun süre giden çok daha büyük bir pile sahip bir Android cihazı satın alabilirsiniz. Hem Android hem de iOS, pil kullanımınızı bir bakışta görmenizi sağlar; ancak yalnızca Android ne kadar pil ömrünüzün kaldığını tahmin eder. Her ikisi de performansı, bağlanabilirliği ve diğer güç kesintisi özelliklerini sınırlandırarak pil ömrünüzü uzatan güç tasarrufu modları sunar, ancak tam Android’de tam olarak özelleştirilebilir. Ayrıca bkz: Şarjı en uzun giden telefonlar Android, uzun süre boyunca şarj departmanında bir avantaja sahipti çünkü birçok Android telefon hızlı şarj imkanı ve kablosuz şarj sunuyordu. Ancak, Apple iPhone 8, 8 Plus ve iPhone X kablosuz şarj ve hızlı şarj benimsemiştir ve tüm yeni iPhone’lar her ikisini de desteklemektedir. iPhone’da hızlı şarj adaptörünü ayrı olarak satın almanız gerektiğine dikkat çekmek isteriz. Oysa genellikle bir Android telefon ile birlikte verilir. Bu kategori net değil, ancak benzer fiyatlı Android telefonları iPhone’larla karşılaştırırken, pil ömrünün daha uzun olduğu ortaya çıkıyor ve her zaman kutuda hızlı şarj cihazları bulunuyor, bu yüzden Android kazanıyor. Kazanan: Android Güncellemeler Apple‘ın iOS‘u, tutarlı ve zamanında yazılım güncellemeleri ve güvenlik düzeltme ekleri sunar. Aynı deneyimi Android’de görmek istiyorsanız, Google’ın Pixel telefonlarından birini satın almalısın. Resmi iOS sürüm paylarının resmi Apple Developer web sitesine göre dağılımı şöyle: iOS 12: Yüzde 78

iOS 11: Yüzde 17

Daha Eski Sürümler: Yüzde 5 Tüm iOS cihazlarının neredeyse yüzde 80’i en yeni sürümü kullanıyor. Buna karşılık, en son Android 9.0 Pie çalıştıran Android cihazlarının sayısını bilmiyoruz, ancak toplamın çok küçük bir yüzdesi. Bu oran Android resmi Android Geliştirici web sitesine göre şöyle: Android 8.1 Oreo: Yüzde 7.5

Android 8.0 Oreo: Yüzde 14

Android 7.1 Nougat: Yüzde 10.1

Android 7.0 Nougat: Yüzde 18.1

Android 6.0 Marshmallow: Yüzde 21.3

Android 5.1 Lollipop: Yüzde 14.4

Android 5.0 Lollipop: Yüzde 3,5

Android 4.4 KitKat: Yüzde 7.6

Daha Eski Sürümler: Yüzde 3,5 En son özellikleri, hata düzeltmelerini ve güvenlik güncellemelerini istiyorsanız, iOS seçmelisiniz. Kazanan: iOS Özelleştirebilirlik Bu her zaman Android’in en güçlü yanlarından biri olmuştur. Telefonunuzu kişiselleştirmek çok kolaydır – ana ekranda istediğiniz düzeni ayarlayabilir, widget’lar ve kısayollar ekleyebilir, hatta tüm kullanıcı arayüzünüzü değiştirebilirsiniz. Arkaplanları iOS’ta ayarlayabilirsiniz ve widget’lar için sınırlı destek vardır, ancak aynı özgürlük düzeyine benzer bir şeyiniz yoktur. Android ayrıca, iOS’ta hala kilitli olan birçok şey için üçüncü taraf uygulamaları varsayılan seçenekleriniz olarak ayarlamanıza olanak tanır. Tamir etmekten hoşlanıyorsanız veya ana ekranınız için benzersiz, kişiselleştirilmiş bir görünüm istiyorsanız, Android sizin için bir platformdur. Kazanan: Android

Erişebilirlik

Android‘in iOS’un hüküm sürdüğünden daha karmaşık olduğu algısı, ancak özelleştirme seçeneklerine dalmaya gerek yok. Her iki platform da çok çeşitli erişilebilirlik özellikleri sunar. Yaşlı bir akraba veya arkadaşınız için bir cihaz arıyorsanız, o zaman Android’de bazı uzman önerileri bulacaksınız. Samsung gibi üreticiler aynı zamanda arayüzü daha da büyüten ve tüm deneyimi basitleştiren “Kolay mod” gibi seçenekler de içeriyor, ya da üçüncü taraf bir uygulamanın da aynısını yapmasını seçebilirsiniz. Android ve iOS’ta yaşlıları hedef alan pek çok iyi uygulama var.

Sonuçta, iOS’un kullanımı daha basit ve kolaydır. Tüm iOS cihazlarında aynıdır, ancak Android farklı üreticilerin cihazlarında çok farklıdır. Ayrıca, iOS’un çoğu Android telefondan daha az karmaşık ve daha düzenli olduğunu düşünüyoruz, ancak Google’ın stok Android’i biraz daha şık ve erişilebilirdir. Kazanan: iOS

Aramalar ve Mesajlaşma

Temel arama ve mesajlaşma işlevleri her iki platformda da iyidir, ancak Android’de kafa karıştırıcı olabilir. Google, Wi-Fi veya veri ağınız üzerinden mesajlara, SMS’lere, görüntülü sohbete, grup sohbetine ve daha pek çok şeye izin veren Hangouts’u önerdi. Ancak daha sonra kafa karıştırıcı bir şekilde Allo ve Duo yayınlandı.

Eskiden Google Messenger adı verilen Android Mesajları da var ve varsayılan mesajlaşma uygulaması. Sorunları daha kötü hale getirmek için, birçok üreticiyi kendi alternatiflerini sunmaktan hoşlanırsınız. Birçok Android telefon, Google’ın mesajlaşma uygulamalarına ek olarak kendi mesajlaşma ve çevirici uygulamalarıyla birlikte gelir veya Google uygulamalarını ortadan kaldırır.

FaceTime ve iMessage, her iPhone ve iPad‘e önceden yüklenmiş olarak gelir, böylece arkadaşlarınızla ve ailenizle bağlantı kurmak oldukça kolaydır. iMessage‘in kullanımı çok kolay olsa ve diğer iPhone kullanıcılarıyla iletişim kurarken en iyi sonucu verir. iMessage’da üçüncü taraf uygulama entegrasyonu, eğlenceli çıkartmalar, GIF’ler ve daha fazlasını bulacaksınız. iOS’u tutarlılığı ve kullanım kolaylığı için tercih ediyoruz. Kazanan: iOS

E-Posta

Android ve iOS’taki varsayılan e-posta uygulamalarının kullanımı çok kolaydır ve kurulumu da bi okadar basittir. İsterseniz birden fazla e-posta hesabını çekebilir ve bunları tek bir gelen kutusunda görüntüleyebilirsiniz. Android ve iOS’un ayrıca çok çeşitli üçüncü taraf e-posta uygulamaları var. Ancak, Gmail, iOS’iu Posta’ından daha güçlü bir varsayılan e-posta uygulamasıdır. Gmail, dünyadaki en popüler e-posta adres sistemi olduğu için Gmail uygulamasının kazanan olacağını düşünüyoruz. Gmail’deki farklı sağlayıcılardan gelen e-posta adreslerini de kolaylıkla ekleyebilirsiniz. Kazanan: Android

Kamera

Bu kıyaslama yapmak için zor bir kategoridir. Geçmişte, Apple’ın aydınlatma, renklendirme ve diğer detayları yakalamak için en iyi işi yaptığını iddia ettik, ancak en son Android akıllı telefonlar bu iddiaya çok fazla şüphe duymamızı sağlıyor. Google’ın Pixel 3 ve Pixel 3 XL, şu ana kadar kullandığımız en iyi kameralara sahip, ancak iPhone XS ve XS Max buna yaklaşıyor.

Mevcut Android amiral gemilerinin çoğu iyi veya bazen harika kameralara sahip olsa da, bir miktar farklılık var ve birçok orta kademe cihazının kamera kalitesi iPhone kameralarının kalitesine yaklaşmıyor.

Her iki platformdaki kamera uygulamaları çok iyi ve çok hızlı. Tweaking olmadan kullanım kolaylığı ve en iyi sonuçlar için, iOS kamera uygulaması öne çıkıyor. Üreticilerin çok sayıda özelliği olan kendi kamera uygulamalarını ekleme eğilimi göstermesi nedeniyle Android’de daha fazla çeşitlilik var. Bunu iOS’a vereceğiz, ancak en iyi Android telefonların, özellikle de Pixel 3’ün en iyi akıllı telefon kamera deneyimini sunduğuna dikkat edin. Kazanan: iOS

Ayrıca bkz: En iyi Kameraya Sahip Telefonlar

Fotoğraf Yedekleme

Fotoğraflar uygulamasını Android’de kullanırsanız, tüm fotoğraflarınızı ve videolarınızı otomatik olarak yedekleyebilirsiniz. Google Foto’nun en iyi seçenek olduğuna hiç şüphe yok çünkü görüntüler için 16 megapiksel sınırına ve video için 1080p çözünürlük sınırına aldırmamanız koşuluyla sınırsız ücretsiz depolama sunuyor.

Fotoğrafları ve videoları iCloud veya Google Photos ile orijinal çözünürlükte yedekleyebilirsiniz, ancak Google Drive ile 15GB’a kıyasla, iCloud’da yalnızca 5GB boş alan elde edersiniz. Google markalı bir Pixel telefonunuz varsa, sınırsız fotoğraf ve videoları Google Foto ile tam çözünürlükte yedekleyebilirsiniz.

Bu kategori, iOS’taki varsayılanın iCloud olması gerçeğiyle karmaşıktır, ancak Google’ın Fotoğraflar uygulamasını iOS’ta da kullanabilirsiniz. Ancak, çoğu insan varsayılan seçeneğe sahip olduğundan, burada kazananı Android’e veriyoruz. Kazanan: Android

Bulut Hizmetleri

Apple, bulut depolama ve otomatik yedeklemeler söz konusu olduğunda hala geride kalmaktadır. Google Drive 15GB ücretsiz sunuyor ve platformlar arası destek veriyor. iCloud ile yalnızca 5 GB ücretsiz yedekleme sunuyor ve yalnızca Windows, Mac ve iOS ile çalışıyor.

Daha fazla alana ihtiyaç duyarsanız, Google Drive Apple’a göre daha uygun fiyatlara bu imkanı veriyor.

Android’in bulut deposunun kullanımı iCloud’dan daha kolaydır ve daha etkilidir. Bir iPhone’da Google Drive’ı da kullanabilirsiniz, oysa iCloud yalnızca iOS’tadır. Kazanan: Android

Sesli Asistanlar

Aynı şeylerin çoğunu Google’da olduğu gibi Apple’ın Siri‘si ile de yapabilirsiniz, ancak Siri daha çok takvim randevuları ayarlamak, web’de arama yapmak için basit bir yardımcı gibidir. Google Asistan’ın ekstra bir katmanı var. Önceden etkili bir şekilde yararlı öneriler sunabilir ve ne yaptığınıza bağlı olarak eğlenceli oyunlar ve içeriğe dayalı bilgiler sunan daha fazla konuşma içeren bir yanı vardır. Siri’den daha akıllı ve çok yönlüdür.

Otomatik görev gruplarını tetiklemek için ses komutları ayarlamanıza izin veren iOS 12’ye Siri Kısayollarının eklenmesi doğru yönde atılmış büyük bir adımdır ve Siri, iPhone kullanımınıza bağlı olarak daha fazla öneri sunmaya başlar. Ancak şimdilik, Google Assistant daha fazlasını yapabilir ve çok daha hızlı bir şekilde gelişiyor gibi görünmektedir Kazanan: Android

Türkiye’deki Android işletim sistemi kullanım oranı %80 seviyesinde. Android kullanıcıları hemen sevinmesin çünkü 300 TL’lik bir telefonda dahi android işletim sistemi kullanılıyor :)

Yine de %80 iyi bir oran fakat şöyle düşünmek lazım; iOS işletim sistemi sadece apple cihazlarında kullanılıyor. Oysa Android işletim sistemi açık kaynak kodlu olduğu için neredeyse Apple harici tüm akıllı telefon ve tabletlerde kullanılıyor. Bu yüzden kullanım oranları bizi yanıltabilir.

Bir daha çok her iki işletim sisteminin artı ve eksi yönlerini ele alacağız.

iOS ile başlayalım. iOS işletim sistemi açık kaynak kodlu olmadığı için çok güvenli olarak kabul edilir ki öyledirde. Android işletim sistemi ise açık kaynak kodlu bir yapıya sahiptir ve bu nedenle çok fazla güvenli olduğu söylenemez.

Bir diğer artı eksi durum ise nereden baktığınıza göre değişir. Mesela iOS yüklü bir cihazınıza bir mp3 formatında dosyayı kolayca yükleyemezsiniz. Ya da diğer benzer formattaki dosyaları tıpkı USB disk gibi kopyalamanıza izin vermez. Bunun altında iki önemli sebep yatıyor. Birincisi telif hakları, ikincisi ise güvenliktir. Apple telif haklarına çok özen gösteren ve kesinlikle illegal bir içeriğe hem işletim sisteminde hem de apple store’a izin vermez.

Ayrıca bkz: En iyi Android Telefonlar

Fakat Android cihazınıza her türlü dosyayı sanki USB flash disk kullanıyormuşsunuz gibi yükleyebilirsiniz. İster binlerce MP3 dosyası olsun ister filmler programlar v.s. Burada tabi viruslerin kolayca erişebildiği dosyaları da akıllı telefonunuza yükleyebilirsiniz. Ek olarak Andorid’in uygulama indirme merkezi olan playstore’da da pek çok illegal içerik bulunabilir. Keza playstore’da olmasa bile manuel olarak dilediğiniz apk uzantılı dosyayı telefonunuza kurup kullanabilirsiniz.

Güvenlik ve telif hakları konusundan sonra kullanım kolaylığı ve stabillik başlıklarından bahsedelim. iPhone‘ların iOS işletim sistemi kullanıcılara her zaman kolay bir arayüz sunar ve beğenilir. Android işletim sistemleri ise her zaman kullanıcılara karışık gelmiştir. Yeni yeni stok android ya da android go gibi işletim sistemleri ve en yeni versiyonları tasarımlarını biraz daha sadeleştirerek iOS benzeri tasarımlara kaymıştır.

Her markanın Android işletim sistemi üzerine kurulu bir de arayüzleri vardır. Bu arayüzler sanki farklı bir işletim sistemi kullanıyormuş gibi her kullanıcıda farklı algı yaratabilir. Örneğin Android 9.0 yüklü bir Galaxy S10 ile yine aynı işletim sistemi yüklü Huawei Mate 20 Pro‘nun kullanımları birbirinden çok farklı gelebilir.

Bunun sebebi telefonların kullandıkları arayüzlerdir. (kamera ayarları, mevcut telefon ayarları, ekran v.s gibi tüm detayların farklı tasarımları bulunmaktadır) Bu tasarımlar kimine göre kolay kimine göre zor gelebibilir. Özetle iOS kullanıcı arayüzü pek çok kişi tarafından benimsenmiş ve andorid’e göre daha kullanıcı dostu sayılır.

iOS mu Android mi başlığının bir de developar’lar tarafından bakalım. Apple her etkinlikte indirilen uygulamaları anlatır ve developarlara ödediği rakamlardan bahseder. Ek olarak da iOS yazılımcılarının android yazılımcılarından çok daha fazla kazandığının altını çizer.

iOS yani iPhone kullanıcıları genelde beyaz yakalılardır ve kullanıcıların iPhone kullanma sebeplerinden biri de gösteriştir. Bu kullanıcılar huawei gibi teknolojide oldukça ileri seviyede olan akıllı telefon üreticileri sayesinde yıkılacaktır. İlerleyen dönemlerde iPhone kullanıcıları kendilerini biraz daha az özel hissedebilir.

Sonuç

Sayısal olarak konuşursak, Android bir kategori kazananı olarak daha üstün görünebilir. Ancak iOS bazı önemli kategorilerde kazanır – örneğin rootlama veya alternatif uygulama mağazalarının çoğu insan için erişilebilirlik veya güvenlik kadar önemli olduğunu düşünmüyoruz. İkisini karşılaştırmak çok zor. Apple, donanımı ve yazılımı kontrol ettiği için, iOS’un cihazlar arasında daha düzenli bir deneyim sunduğunu göreceksiniz.

Android ve iOS’un en son sürümleriyle yapılan doğrudan bir karşılaştırma çoğu insanın deneyimini pek temsil etmeyecektir, çünkü çoğu Android cihazı en son sürümü kullanmamaktadır. Alacağınız deneyim, çoğu Android akıllı telefon üreticisinin Google’ın stok Android’in üstüne kendi kullanıcı arayüzünü eklemesi gerçeğiyle daha da karmaşıklaşıyor. Sonuç olarak, örneğin Google’ın Pixel 3 ile, Samsung Galaxy S9 ve LG V40 ThinQ kullanımı arasında büyük fark vardır.

Bir Android cihazla gitmeye karar verirseniz, biraz araştırma yaptığınızdan ve çalıştığı Android sürümüne, üreticinin arayüzüne ve üreticinin yazılım güncellemeleriyle ilgili açıklamalarına baktığınıza emin olun.

Sonuçta, farklı kategoriler farklı insanlar için önemli olacaktır, bu yüzden sizin için önemli olanlara dikkat etmeli ve kararınızı buna göre vermelisiniz. Güvenlik ve gizlilik önemli bir faktör ise, iPhone bariz seçimdir. Pil ömrü listenizin başındaysa ve telefonunuzu kişiselleştirmek istiyorsanız Android’i seçin. Hem Android hem de iOS, farklılıklardan çok daha fazla benzerliğe sahip, olgun ve özellik dolu platformlardır.