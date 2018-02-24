iOS 11.3’de Kişisel Bilgileriniz Gezindiğiniz Sitelerle Paylaşılabilir!
Bugün yayınlanan bir rapora göre Apple, bir kullanıcının Apple ID'si ile tek oturum açarak birden fazla web sitesinde oturum açmasına izin vereceği belli oldu. iOS...
iOS 12 ile Gelmesi Beklenen Yenilikler Ertelendi
Analist Craig Federighi'nin bugün yaptığı açıklamasına göre; merakla beklenen iOS 12'de performans ve güvenilirlik konularına daha çok uğraşmak için Apple radikal bir karar aldı. Bazı...
iOS 11.3 Beta Yayınlandı: Geliştirici Olmasanız da Deneyebilirsiniz!
Apple'ın en yeni iOS 11.3 güncellemesini denemek için artık bir geliştirici hesabına ihtiyacınız yok. Bu sürüm bir genel beta olarak sunuldu. Umut verici görünen...
iPhone’ların Yavaşlatıldığı iOS Güncelleme Notlarında Ortaya Çıktı
Teknoloji devi Apple’ın bugünlerde başı yavaşlattığı iPhone modelleriyle dertte. Pek çok iPhone kullanıcısının Apple’ı dava etmesiyle birlikte iPhone batarya fiyatlarında indirime giden Apple iPhone’ların...
Apple Açıkladı: Kaç iPhone Sahibi iOS 11 Kullanıyor?
Google çeşitli Android sürümlerinin dağıtımıyla ilgili aylık güncellemeler yayınlamaktadır. Ancak diğer taraftan Apple kaç iPhone iOS 11 kullanıyor gibi raporlar vermek zorunda değildir. Yine...
Tim Cook Açıkladı: iPhone Kullanıcıları Güç Yönetimini Devredışı Bırakabilecek!
Geçen ayın sonlarında Apple iPhone kullanıcıları Güç Yönetimi adı altında Apple'ın iPhone 6 ve öncesi modellerde CPU'yu kısmasına izin verdiğini keşfetti. Bu "güç yönetimi"...
Apple iOS’un Meltdown ve Spectre Zararlılarından Etkilendiğini Açıkladı!
Dün size Meltdown ve Spectre adlı bir dizi saldırgan hakkında bazı şeyler söylemiştik. Bu zararlılar Android ve iOS akıllı telefonlar gibi mobil cihazlarda kullanılan...
Daha Kaliteli iPhone Fotoğrafları İçin Apple Uzmanlarından 10 İpucu
Apple iPhone ile çok daha iyi fotoğraflar çekebilirsiniz. Aslında iPhone ve iPad kamera uygulaması kullanımı basit olacak şekilde tasarlandı. Ancak başlangıçta göze çarpandan daha fazla...
iOS 11.1.2 İçin Jailbreak Aracı Geliştiriciler İçin Yayınlandı
Her yeni sürümle iOS işletim sistemini daha güvenli hale getiren Apple jailbreak’in bir türlü önüne geçemiyor. iOS 11 ile birlikte jailbreak’in sonunun geldiğini açıklayan...
Ülkemizde Erişim Engeli Bulunan Wikipedia’nın Resmi Uygulaması iPhone X İçin Güncellendi
Ülkemizde 29 Nisan 2017 tarihinden bu yana kapalı olan Wikipedia gelişmeye devam ediyor. Wikipedia’nın iOS resmi uygulaması iPhone X için özel güncelleme aldı. Ülkemizde aylardır...
iPhone X, 8 ve 8 Plus’daki Otomatik Odaklama Sorunu Çözüldü
Apple iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modellerinin arka kamerasındaki otomatik odaklama hatası düzeltildi. iOS 11.2.1'i yükleyerek kolayca çözüme kavuşturuldu. Bir iPhone kullanıcısının...
iPhone için iOS 11.2.1 Güncellemesi Yayınlandı! İşte Yenilikler
Az önce Apple, iOS 11.2.1 ve tvOS 11.2.1'i indirip yüklemeye hazır hale getirdi. Zaten desteklenen mobil cihazlara ve Apple TV konsollarına yayılmış olmalıdırlar. Bu güncellemenin...
Apple iOS 11.2 Güncellemesi Yayınlandı!
Apple, uyumlu iPhone, iPad ve iPod touch cihazları için iOS 11.2'yi piyasaya sürdü. Güncelleme, Springboard'daki çok ciddi bir hata yüzünden beklenenden biraz daha erken...
iOS 11 Yükleyenlerin Oranı % 52 ve Önceki Sürümlere Göre Yavaş...
Apple'ın App Store geliştirmesi ile ilgili ortaya koyduğu bilgilere göre, Apple, cihazların %52'sinde iOS 11 yüklü olduğunu söylüyor. iOS 10 yüklü cihazların oranı %...
iOS 11.1 ile Yep Yeni Emojiler Geliyor
Şu anda test aşamasında olan Apple'ın iOS 11.1'i, geçen ay çıkan iOS 11 kadar büyük bir değişiklik içermeyecek. Ancak, en azından emoji hayranları için,...
MacOS ve iOS Çekirdek Kaynak Kodları GitHub’da Yayınlandı
Apple, geçmişteki çeşitli açık kaynak projelerine önemli katkı sağladığını iddia ederken, teknolojilerinin çoğu hala kapalı kaynak. Bununla birlikte, Cupertino devi, şimdi, temel işletim sistemlerine...
iOS 11 Kullanım Oranı Açıklandı!
Apple'ın en yeni iOS 11'i 19 Eylül'de piyasaya sürüldü ve ilk haftada iOS'ların % 25'inden fazlası değişti. Rakamlar, Mixpanel'in analiz platformundan geldi. Bu yükleme...
iOS 11, watchOS 4 ve tvOS 11 artık indirilebilir
Haziran ayında yapılan WWDC etkinliğinde yeni güncellemeleri açıkladıktan sonra, Apple bugünlerde iOS, watchOS ve tvOS'un nihai kararlı sürümlerini yayınladı. iOS 11 iOS 11 büyük bir güncelleme...
iOS 11 ve watchOS 4 Çıkış Tarihi
Apple, iOS 11'i geçtiğimiz Haziran ayında ayrıntılı bir şekilde açıkladı ve beklendiği gibi, yeni iPhone donanımını gösterdikten sonra 19 Eylül'de piyasaya sürecek. iPhone ve iPad...
Altın Kaplama iPhone 8 Ön Siparişte!
Lansmanı gerçekleşmeden bir iPhone 8 daha ortaya çıktı ancak bu seferki "biraz" pahalı görünüyor. Şimdiye kadar Çin tarafından gelen iPhone 8 klonlarını bolca görür olduk. Bu kez gelen iPhone...
iOS 11 Kullanıcılara Ne Sunuyor?
iOS 11 ile gelen ilk yenilik mesaj uygulaması üzerine. Mesajlar artık iCloud’da saklanabilecek. Geçtiğimiz yıllarda telefonunuzu değiştirdiğinizde mesajlar silinebiliyor ya da cihazlar arasında senkronizasyon...
iPhone 8’in İsmi iPhone X mi Olacak?
Bu yılın en çok merak edilen akıllı telefon şüphesiz yeni iPhone modeli. Bugüne kadar ismi hep iPhone 8 diye anılan yeni model, belki de iPhone X ismiyle gelebilir....
iPhone 8’in Fiyatı Sızdırıldı!
12 Eylül’de tanıtılması beklenen Apple’ın yeni amiral gemisinin fiyatı hakkında, Amerika’nın en popüler gazetelerinden biri olan New York Times’tan önemli bir iddia geldi. Habere göre, iPhone...
IOS 10 şimdi tüm cihazların Yüzde 87’sine güç sağlıyor
Apple, haziran ayında WWDC'de iOS 11'i duyurdu ancak eylül ayında resmi olarak piyasaya sunuluncaya kadar iOS 10 en son kamuya açık olan sürümdü. Ve son...
Apple CarPlay Artık Google Play Music for iOS’a Destek Veriyor
Apple'ın CarPlay platformu otomobil üreticileri ve satış sonrası medya oynatıcı üreticileri arasında yavaş yavaş kabul görüyor. Platform, iPhone bağlandığında uyumlu bir araç gösterge paneli...
iOS 11 ile AirPods ayarlarını yapmak mümkün olacak!
IOS 11'in birçok güzel özelliği var ve (ortaya çıktığı gibi) Apple'ın AirPod'larını çok daha iyi hale getirecek. Yeni işletim sistemi, çift dokunuş için daha...
iOS 11 Public beta 1 şimdi indirilebilir
Apple, kullanıcılara IOS 11'in ilk genel beta sürümünü yayımladı. Geliştirici beta sürümünün tersine, genel beta sürümünde bir geliştirici hesabı gerekli değildir ve Apple kimliğine...
iOS 11 ile Business chat geliyor!
Bazı şirketler, gerçek zamanlı sohbet ve tüketicilerin ve müşterilerin bir ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek, sipariş vermek ve bir gönderiyi izlemek için iletişim...
iPhone 5 ve 5C kullanıcıları iOS 11 yükleyemeyecek
Apple'ın iOS 11 mobil işletim sistemi, sonbaharda piyasaya çıktığında iPhone 5 ve 5C veya iPad 4 için kullanılamaz olacak. Daha eski cihazlara sahip olanlar artık...
Hangi iPhone’lar ve iPad’ler iOS 11 ile uyumlu?
iPad, iPhone veya iPod touch cihazınız iOS 11'e güncellenebilir mi? İşte iOS 11 ile uyumlu olan Apple cihazlarının tam listesi. iPhone'um ve iPad'im IOS 11'i...