iPhone telefonlar yani IOS cihazları ve IOS güncellemeleri ile gelişmeleri ve yeni IOS sürümleri ile ilgili detaylı analizleri paylaşırız. iOS 9 özellikleri ve iOS10'un tüm yenilikleri bu kategoride yer alır. iOS 10 haziran ayında tanıtılacak ve tüm yeni özellikleri bu kategoride aktaracağız.