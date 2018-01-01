Telefon üreticileri yeni cihazlarına su geçirmezlik özelliği eklerler ancak IP67 nedir yada IP68 nedir çoğu kullanıcı bunları bilmez. Apple, Sony, Samsung ve daha birçok firma bu özelliği kullanır. Su geçirmezlik değer olarak bu sayıları verirler. Peki bunların anlamı nedir?

Gelin açıklayalım;

Muhtemelen bu değerleri ‘IP derecelendirmesi’ olarak nitelendirenleri duymuşsunuzdur. Bu değerler aslında sıvı, toz ve katı cisimlere karşı koruma sağlayan cihazların derecelerini tanımlayan uluslararası standarttır.

iPhone X, iPhone 8, Samsung Galaxy S8, Sony Xperia XZ1 ve hatta Apple Watch 3 gibi cihazların hepsi su geçirmezlik iddiasında bulunuyorlar. Ancak hepsinin IP derecelendirmesi aynı değildir. Örneğin; Samsung Galaxy S8 modeli sanki Galaxy Note 8 veya Sony Xperia XZ Premium’a atıf yapar gibi IP68 kullanır.

IP Değeri Ne Anlama Gelir?

“IP” kısaltmasının açılımı “ingress protection” kelimelerinin baş harflerinden oluşturulmuştur. Türkçe’ye “giriş koruması” olarak çevrilebilir. Layman terimlerine gönderme yapmak için toz ve suyun cihazınızın iç kısımlarına ne kadar kolaylıkla girilebileceği anlamına gelen bu terim kullanılmış.

Aygıtınızın ne kadar sağlam olduğu konusunda bilgi sahibi olmanız için gerçekten bakmanız gereken rakamlar kesinlikle bunlar.

IP değerindeki ilk numara; cihazın katı maddelerden korumasını bir sayı ile derecelendirir. Bu değer size cihazınızı plaja götürüp kumdan düşürdüğünüzde bir problem olup olmayacağını söyler. Çoğunlukla bu ilk hanede 5 veya 6 rakamını görürsünüz. 5 numara toz girişinin tamamen engellenmediği anlamına gelir.

Bununla birlikte eğer 6 ise toz girişi açısında daha koruyucu olduğu anlamına gelir. Aslında bu değer ile tam koruma sağladığı iddia edilir.

İkinci Hanedeki Rakam Ne Anlama Gelir?

IP derecenizdeki ikinci numara cihazın su geçirmezliğine işaret eder. İlk sayıdan biraz daha karmaşık bir değer olarak tanımlayabiliriz bunu.

Neredeyse tüm mobil cihazlar su sıçramasına veya püskürtülmesine karşı koruma sağlayan en az 3 veya 4 numaralı bir IP derecesine sahiptir.

İlgileneceğimiz sayılar ise 5‘ten başlayacak. Bu değer de bize herhangi bir yönden gelecek 1 püskürtmelik (6.3 mm) suya karşı koruma sağlar. IP dereceniz 6 ise; 12.5 mm gelen suya karşı koruma sağlayacak demektir.

Gerçek su geçirmez cihazlar 7 değerinden itibaren olan cihazlardır. Ancak yine de buna kesin bir değerdir dememiz yanlış olur. 7 numara bizlere belirli basınç ve zaman koşulları altında (1 m su altına düşene kadar) suya batırıldığında, cihaza zararlı miktarda su girişinin mümkün olmadığını söyler.

İkinci hanedeki sayı için 8 değeri de vardır. Bu değer 1 metrenin üzerindeki derinlikte sularda kalmayı başarabilen cihazları ifade eder. Ancak henüz hiçbir cihaz bu suya dayanıklı değildir.

En üst rakam olarak ise 9 değeri vardır. Bu değere göre cihaz imalatçı tarafından belirlenecek koşullar altında suya sürekli daldırma için uygundur. Bu değer ekipmanın hava geçirmez şekilde kapatılmış olduğu anlamına da gelir.

Hangi Telefonlar IP Derecelendirmelerine Sahip?

Doğrusunu söylemek gerekirse hiçbir telefon %100 suya dayanıklı değildir. Çok derinliklere batırırsanız veya cihazınızı uzun süre orada bırakırsanız cihazınıza biraz su sızdırması her zaman mümkündür. En azından şu anki telefonlar için bu durum böyle.

En iyi suya dayanıklı akıllı telefonlardan birini arıyorsanız; toz ve sudan iyi korunmak üzere tasarlanmış AGM X2 veya Doogee S60 gibi sağlam seçenekler var. Tabi Türkiye’de satın alabilirseniz…

IP67 sertifikalı cihazlar;

iPhone X – iPhone 8 – iPhone 7

Huawei Mate 10 Pro

Google Pixel 2 ve Pixel XL 2

HTC U11

IP68 sertifikalı cihazlar;

Samsung Galaxy Note 8 – Samsung Galaxy S8 – Samsung Galaxy S8 Plus

LG V30 – LG G6

Sony Xperia XZ1 – Sony Xperia XZ Premium

Samsung Galaxy S7