iPad Air 10.5 ve iPad Mini Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Apple, 10.5 inçlik iPad Air ve 5. nesil iPad Mini‘yi tanıttı. Her ikisi de Apple’ın A12 Bionic çipiyle çalışıyor. Yeni iPad Mini, Apple Pencil desteği, True Tone teknolojisine ve geniş renk desteğine sahip yeni bir Retina ekran paneli ile birlikte geliyor.

Her ikisi de, geliştirilmiş düşük ışık performansına sahip 8 megapiksel arka kameraya sahip. Öne bakan kamera iPad Pro‘ya benzer şekilde 7 megapikseldir. Özellikle Apple Pencil desteğinin Retina ekran ile eşleşmesi, yeni iPad Mini’nin not defteri olarak ön plana gelmesine olanak sağlıyor.

iPad Air 10.5 (2019) / iPad Mini (2019) Teknik Özellikleri

iPad Air – 10.5 inç (2224 x 1668 piksel) P3 Renk Gamı ile Retina ekran, 500 nit parlaklık, 264 PPI

iPad Mini – 7.9 inç (2048 x 1536 piksel) P3 Renk Gamı ile Retina ekran, 500 nit parlaklık, 326 PPI

İkisi de: 64-bit mimariye ve M12 hareket eş işlemcili sekiz çekirdekli A12 Bionic 7nm çip

64 GB / 256 GB bellek seçenekleri

iOS 12

f/2.4 diyafram, 8P objektif, Hibrit IR filtre ile 8MP kamera

f/2.2 diyafram açıklığına sahip 7MP selfie ve FaceTime HD kamera, Retina Flaş

Aramalar için çift mikrofon, Stereo hoparlörler

Aramalar için çift mikrofon, Stereo hoparlörler 4G LTE (isteğe bağlı), Wi ‑ Fi 802.11 ac (2,4 GHz ve 5 GHz); MIMO’lu HT80, Bluetooth 5.0

Touch ID

iPad Air-Boyut: 250.6×173.1x 6.1mm; Ağırlık: 456g (WiFi) / 464g (4G)

iPad Mini – Boyut: 203.2x 134.8x 6.1mm; Ağırlık: 300.5g (WiFi) / 308.2g (4G)

iPad Air 10.5 (2019) / iPad Mini (2019) Fiyatı

Her ikisi de Gümüş, Uzay Grisi ve Altın renklerdedir. Yeni iPad mini, Wi-Fi modeli için 399 dolardan ve Wi-Fi Hücresel model için 529 dolardan başlarken, 10.5 inç iPad Air, Wi-Fi modelinde 499 dolardan ve Wi-Fi Hücresel model için 629 dolardan başlıyor.