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iPad Air 10.5 ve iPad Mini Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Apple en yeni tabletleri iPad Air 10.5 ve iPad Mini'yi tanıttı. A12 Bionic işlemciye sahip yeni cihazlar hakkında ilk detaylar....

By Muhammed Arslan

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iPad Air 10.5 ve iPad Mini Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Apple, 10.5 inçlik iPad Air ve 5. nesil iPad Mini‘yi tanıttı. Her ikisi de Apple’ın A12 Bionic çipiyle çalışıyor. Yeni iPad Mini, Apple Pencil desteği, True Tone teknolojisine ve geniş renk desteğine sahip yeni bir Retina ekran paneli ile birlikte geliyor.

Her ikisi de, geliştirilmiş düşük ışık performansına sahip 8 megapiksel arka kameraya sahip. Öne bakan kamera iPad Pro‘ya benzer şekilde 7 megapikseldir. Özellikle Apple Pencil desteğinin Retina ekran ile eşleşmesi, yeni iPad Mini’nin not defteri olarak ön plana gelmesine olanak sağlıyor.

iPad Air 10.5 ve iPad Mini Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri
iPad Air 10.5

iPad Air 10.5 (2019) / iPad Mini (2019) Teknik Özellikleri

  • iPad Air – 10.5 inç (2224 x 1668 piksel) P3 Renk Gamı ile Retina ekran, 500 nit parlaklık, 264 PPI
  • iPad Mini – 7.9 inç (2048 x 1536 piksel) P3 Renk Gamı ile Retina ekran, 500 nit parlaklık, 326 PPI
  • İkisi de: 64-bit mimariye ve M12 hareket eş işlemcili sekiz çekirdekli A12 Bionic 7nm çip
  • 64 GB / 256 GB bellek seçenekleri
  • iOS 12
  • f/2.4 diyafram, 8P objektif, Hibrit IR filtre ile 8MP kamera
  • f/2.2 diyafram açıklığına sahip 7MP selfie ve FaceTime HD kamera, Retina Flaş
    Aramalar için çift mikrofon, Stereo hoparlörler
  • 4G LTE (isteğe bağlı), Wi ‑ Fi 802.11 ac (2,4 GHz ve 5 GHz); MIMO’lu HT80, Bluetooth 5.0
  • Touch ID
  • iPad Air-Boyut: 250.6×173.1x 6.1mm; Ağırlık: 456g (WiFi) / 464g (4G)
  • iPad Mini – Boyut: 203.2x 134.8x 6.1mm; Ağırlık: 300.5g (WiFi) / 308.2g (4G)

iPad Air 10.5 ve iPad Mini Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri
iPad Mini

iPad Air 10.5 (2019) / iPad Mini (2019) Fiyatı

Her ikisi de Gümüş, Uzay Grisi ve Altın renklerdedir. Yeni iPad mini, Wi-Fi modeli için 399 dolardan ve Wi-Fi Hücresel model için 529 dolardan başlarken, 10.5 inç iPad Air, Wi-Fi modelinde 499 dolardan ve Wi-Fi Hücresel model için 629 dolardan başlıyor.

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