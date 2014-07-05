Bildiğiniz üzere Apple tarafından 19 Eylül tanıtım etkinliğinde tanıtılması beklenen Air 2 iPad bugün sızdırıldı, genel olarak diğer iPad modellerine nazaran daha ince ve daha büyük ekrana sahip olacak olan Apple iPad Air 2 hakkında gelen bu görseller gerçek ise ki resimlere baktığımızda gerçek olduğunu görüyoruz Apple’ın 19 Eylül’de yapacağı etkinlikte oldukça büyük ekranlı telefonlar ve tabletler tanıtacağını söyleyebiliriz.

Genel olarak tabletlerin sadece resimlerini görüyoruz, donanımsal olarak herhangi bir özellik bilgisi verilmiyor, bundan dolayı kullanıcılar tablet satın alacakları tarihi biraz daha ertelemek zorunda kalıyorlar diyebiliriz.

Dilerseniz Apple iPad Air 2 hakkında gelen görselleri sizlerle beraber paylaşalım, sizlerinde bu konuda düşüncelerini alalım.

Son olarak hatırlatmak gerekirse tabletin kasasının metal kasaya sahip olması bekleniyor, metal kasanın Apple iPad Air 2 üzerinde oldukça şık durduğunu görüyoruz.