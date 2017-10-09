iPhone X, yeni yüz tanıma ile kilidi açma mekanizması olan Face ID‘yi etkinleştiren bir TrueDepth kamera ile birlikte geliyor. Ancak görünüşe göre yaklaşmakta olan akıllı telefon, Apple ürününe sahip olan tek Face ID olmayacak.

KGI Menkul Kıymetler’den Ming-Chi Kuo bugün paylaşılan yatırımcılara bir notta Apple’ın TrueDepth fotoğraf makinesi ve Face ID işlevselliğini gelecek yılın iPad Pro yenilemesine ekleyeceğine inandığını belirtti. Bunun, şirketin premium tabletlerinin rekabet gücünü artırması bekleniyor. Yine de, Face ID’nin Pro iPadlere yakın zamanda gelmesini beklemeyin. (Muhtemelen haziran ayında çıkacaktır.) Öte yandan, 2018’de tüm iPhone’larda Face ID’nin yerleşik olması bekleniyor.

Yeni iPad Pro modelleri, 2018 yılının ilk yarısına kadar gelmeyebilir. Çünkü son iPad Pro güncellemesi bu yıl Haziran ayında gerçekleşti. Kuo, Android cihaz üreticilerinin, kendi ürünlerinde kullanılmak üzere Face ID benzeri teknolojiyi araştırmaya başlayacağını ve ileride alttaki parmak izi tanımayı bırakarak FaceID sistemine geçeceğini düşünüyor. Bununla birlikte, aynı analist, Samsung’un Galaxy Note 9‘unun FaceID sistemi ile geleceğini iddia ediyor.