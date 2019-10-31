iPhone 11 Deep Fusion Nedir? Nasıl Kullanılır?

Deep Fusion nedir? Nasıl kullanılır ve ne gibi özellikleri beraberinde getiriyor? Kısaca bu soruları cevaplayarak sizlere oldukça güzel bir ipucu hazırladık. iOS 13.2 sürümü yayınlandı. Bu yeni güncelleme ile iPhone 11, 11 Pro veya 11 Pro Max modelleri artık yeni özelliklere sahip oldu.

Güncelleme ile gelen iyi yenilik, kamera cephesinde olacak. Artık daha da net fotoğraflar çekebileceksiniz. Bunu da Deep Fusion özelliği ile gerçekleştireceksiniz. iPhone 11’in yeni Deep Fusion kamera özelliği ile fotoğraflarınızı eskisinden daha dokulu ve canlı hale getirebilirsiniz.

Kısacası eğer bir iPhone 11 modeliniz varsa, Deep Fusion’ın avantajlarından yararlanabileceksiniz. Deep Fusion’a sahip olmak için hemen telefonunuzun ‘Ayarlar‘ kısmından, ‘Yazılım Güncelleme‘ alanına gelin. Ve cihazınızı iOS 13.2‘ye yükseltmeniz gerekiyor.

Deep Fusion Nedir? Nasıl Açılır?

Apple‘ın dünya çapında pazarlama başkan yardımcısı Phil Schiller, Deep Fusion’ı şu şekilde tanımlar. “Tek bir fotoğraf çekmek için telefon anında 9 kare fotoğraf alır. Bunlardan 4 tanesi birincil kameradan, diğer 4 kare ikincil kameradan alınır. Deklanşöre basıldığında uzun bir pozlama alır ve daha sonra sadece bir saniyede nöral motor kısa ve uzun görüntülerin birleşimini analiz eder, aralarında en iyisini seçer.

Deep Fusion’u genel olarak çekirdek işleme özelliği olarak kısaltabiliriz. Güncelleme ile doğrudan yüklendiği için, görüntü filtresinde yaptığınız gibi açma ve kapama konusunda endişelenmenize gerek yoktur.

Apple’a göre, ‘Çerçeve Dışı Çekilen Fotoğraflar‘ ayarı, lenslerin her biriyle aynı anda birden fazla fotoğraf çekmenize olanak sağlar. Örneğin, ayar açıksa ve geniş objektifinizle fotoğraf çektiğinizde, fotoğraflarınıza gidip diğer objektiflerinizle çekilmiş aynı fotoğrafı görebileceksiniz. Ancak Deep Fusion özelliğini kullanmak için bu ayarı kapatmanız gerekir.

Deep Fusion özelliğini kullanmak için Çerçeve Dışı Çekilen Fotoğrafları kapatmanız gerekiyor!

Çerçeve Dışı Çekilen Fotoğraflar ayarının açık olup olmadığını görmek için, “Ayarlar” a sonra “Kamera” seçeneğine gitmeniz gerekiyor. Burada aktif yada kapalı hale getireceğiniz özelliği göreceksiniz.

Deep Fusion’ı aktif hale getirdiğinizde şaşırmaya hazır olun. Zira, bir iPhone 11 modeliniz varsa, fotoğraflarınız çok daha gerçekçi ve ayrıntılı olacak.