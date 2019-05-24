iPhone 11 Kamera Detayları ve iOS 13 Özellikleri Yayınlandı!

Her ne kadar yeni iPhone‘ların ve yeni iOS 13‘ün piyasaya sürülmesine uzun bir süre olsa da, ünlü bir YouTube kanalı olan EverythingApple Apple’ın yaklaşmakta olan akıllı telefonlarından ve biraz da iOS 13’ün heyecan verici özelliklerini yayınladı.

İlk olarak iPhone 11 ile başlayalım. Önceki söylentilere uygun olarak, üst düzey iPhone’ların ikilisi büyük OLED panelleriyle gelecek. Bunlardan küçük olanı 5.8 inçken, diğeri 6.5 inç olacak. Ne yazık ki, çentik hala duruyor ve büyüklük ve şekil bakımından muhtemelen aynı olacaktır.

Bununla birlikte rapor, Face ID özelliğinin kilit açma deneyimini daha iyi hale getirecek şekilde büyük bir değişiklik gösterdiğini iddia ediyor. Örneğin, yüzünüzü daha geniş açılardan saptayabilecektir, ancak bazıları daha kısa mesafelerde çalışacağını öne sürmektedir.

Yeni iPhone’lar ince bir buzlu cam kaplama alırken, paslanmaz çelik yan çerçeve yeni mat cam kaplamaya göre daha az parlak olacaktır. Stereo hoparlörler de önemli bir gelişme görecek.

2019 iPhone’ları arkada üçlü kamera kurulumu ile gelecek. Bir normal, bir telefoto ve bir ultra geniş açılı lens. İkincisinin OIS tarafından desteklenmesi gerekiyordu, ancak daha önce yayınlanan bir raporda Apple, bu özelliği 2020 iPhone’lara kaydedecek. Daha önce olduğu gibi, dengeleme sadece ana ve telefoto lenslerde mümkün olacak.

Geniş açılı merceklerden bahsedersek, 120 derecelik bir görüş alanı sağlaması gerekiyor. Sektördeki en geniş olanı olmasa da, idare edecek kadar iyi. Ayrıca Apple, arka panelde iyileştirilmiş bir LED flaşı piyasaya sürecek. Boyutta büyümeyecek, ancak çok daha parlak olacak ve daha geniş bir alanı aydınlatacak.

Daha önemlisi yine de, Apple, donanımda bir çok değişiklik üzerinde çalışıyor. ISS onlardan biri. Ayrıntılar hala bilinmemekle birlikte, kaynak Smart HDR işlevinin rekabeti bir hayli artıracak şekilde yükseltileceğini iddia ediyor.

iOS 13 Özellikleri Neler?

Ve son olarak, iOS 13 özelliklerinden bazıları ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Zaten daha öncesinde bazı özellikleri netlik kazanmıştı. Bunların sadece sistem genelinde değil aynı zamanda üçüncü parti uygulamalara da sunulacak olan Karanlık Mod da dahil olmak üzere bazılarını önceki raporlarda görmüştük.

Ne yazık ki yine de, Apple’ın daha önce söylendiği gibi derin OLED siyahlarına gitmek yerine koyu griye odaklandığı söyleniyor.

Ek olarak, iOS 13, işlemleri hızlandırmak için sık kullanılan bazı uygulamaları önceden yükleyerek kullanıcının akıllı RAM yönetimi davranışını öğrenmeye başlayacaktır. Jailbreak, daha da zorlaşacak.