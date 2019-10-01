2019’un en iyi kameraya sahip akıllı telefonları netlik kazanıyor. Artık elimizde iki dev var ve bunlar karşı karşıya. iPhone 11 Pro vs Mate 30 Pro karşılaştırması ile hangisinin en iyisi olduğuna şöyle bir göz atalım.

Kameralar söz konusu olunca Apple, iPhone 11 Pro ile oyununu ciddi şekilde hızlandırdı. Buna karşılık Huawei, Mate 30 Pro için kamera kurulumunu da geliştirdi. Her iki telefon hakkında oldukça söylem söz konusu. iPhone 11 Pro vs Mate 30 Pro kamera karşılaştırması bu konuya netlik getirecek.

iPhone 11 Pro incelememizde kamera sonuçlarını daha detaylı görebilirsiniz. Hem iPhone 11 Pro hem de Huawei Mate 30 Pro ile çekilen görüntüler arasındaki farkı ikili galeriler sayesinde daha detaylı bir şekilde görebilirsiniz. Hazırsanız başlayalım.

iPhone 11 Pro vs Mate 30 Pro Kamera Özellikleri

Apple iPhone 11 Pro‘nun arkasında üç adet 12 megapiksel kamera var. Bunlar sırasıyla geniş açılı, ultra geniş açılı ve telefoto lens (2x zoom). Hem geniş hem de telefoto lenslerin optik görüntü sabitlemesi var. Sadece ana lensde olsa da yeni bir Gece modu da var. Her şey A13 Bionic işlemci ve görüntü sinyal işlemcisi tarafından yönetiliyor.

Huawei Mate 30 Pro’da bir çift 40 megapiksel ana kamera lensi, Cine lensi ve SuperSensing lensi, ayrıca 8 megapiksel telefoto lens ve bir 3D derinlik sensörü de bulunuyor. Telefoto lens 3x optik çekim veya 5x hibrid çekiyor. Sahne tanıma ve video modunda özel efektler için yapay zeka da mevcut. Gece modu da geliştirilmiştir.

iPhone 11 Pro vs Mate 30 Pro Düşük Işıkta Çekim

Bunların ikisi de harika fotoğraflar. Akşam 8:00’den sonra ve loş ortamda çekilen görüntüler. İkisinde de gece modu aktif. Sonuç olarak oldukça hoş ama küçük farklılıklar var. iPhone 11 Pro’nun fotoğrafı, pencere çerçevelerinin beyazını mükemmel bir şekilde yakalıyor ve dışardan gelen ışık gündüz gibi duruyor. Sıcaklık ve doğal tonlar mükemmel görünüyor.

Mate 30 Pro, gölgeli alanlarda çok daha fazla ayrıntı ortaya koyarken, sahneye iPhone’dan daha sıcak bir görünüm kazandırıyor. Ağaçların üzerinde yer alan ışık biraz daha dağınık duruyor. Tercihimiz burada öznel olaca. Çünkü ikisi de iyi kalitede.

Kazanan: iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro vs Mate 30 Pro Telefoto

Aşağıda yer alan görüntülerin her ikisi de 2x zoom kullanılarak çekildi. Huawei’nin 3x telefoto lensi kullanılmadı. Eşit olması için iPhone’da yer alan optik lense karşılık bu şeçildi. İkisi arasında bazı belirgin farklılıklar vardır. iPhone’un çekimi daha canlı, daha iyi renkler ve daha fazla canlılık mevcut. Buna karşılık Mate 30 Pro’nun biraz daha gürültülü çektiğini söyleyebiliriz.

Günlük kullanımda iki resim de oldukça net duruyor. Ancak iPhone’un çekimi daha yakın gösteriyor. Örneğin iskeledeki küçük beyaz işaret her iki görüntüde de okunabilir. Ancak iPhone’un fotoğrafında daha net görülmektedir.

Kazanan: Apple iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro vs Mate 30 Pro Açık Hava Çekimi

Bu iki fotoğraf birbirinden saniyeler sonra çekildi. Ancak oldukça farklı hava koşullarına benziyor. Mate 30 Pro, sahneleri iPhone 11 Pro’dan daha az canlı hale getirerek biraz pozlama yapıyor. Mate 30 Pro, dokuya daha çok yöneliyor. Duvarlar, yosunlar ve döşemeler iPhone’dan daha doğal ve oldukça gerçekçi görünüyor.

Resmin tamamını daha yakından inceleyin. iPhone 11 Pro çok fazla ayrıntı gösteriyor, ancak Mate 30 Pro önemli ayrıntıları vurgulamaktadır. Duvardan sarkan fener, kuyunun tepesi ve arka plandaki çatıdaki yapraklar harika görünüyor. Kısacası Mate 30 Pro’nun resminin genel tonu oldukça ideal canlılıkta.

Kazanan: Huawei Mate 30 Pro

iPhone 11 Pro vs Mate 30 Pro Geniş açılı Çekim

Birbirine benzemeyen iki resim daha. Çok iyi bir görüş açımız var. Görüntüler, her iki telefonda da geniş açılı kamerayı kullanıyor. Bir kez daha görüş açıları arasındaki farkın altını çiziyor. iPhone sahneyi daha çok çekiyor ve görüntü daha renkli, daha iyi pozlanıyor ve yaprakların çekimin önüne doğru doygunluğu çekici görünüyor.

Her iki çekim de aynı noktada çekilmesine rağmen, Mate 30 Pro sahneyi biraz daha kesiyor. Daha açık mavi gökyüzü ve iPhone’un görüntüsünde daha az belirgin olan bulutlar onu daha farklı bir resim haline getiriyor. Ama ayrıntılarımız yine ön plana çıktığında Mate 30 Pro bu konuda daha iyidir diyebiliriz.

Kazanan: Huawei Mate 30 Pro

iPhone 11 Pro vs Mate 30 Pro Zoom

Bir metre uzaklıktaki çitin arkasından çekilen aslan resimleri sıradaki testimiz. iPhone 11 Pro vs Mate 30 Pro karşılaştırmasına daha uzun zoom devreye giriyor. iPhone 11 Pro’nun 2x optik yakınlaştırması daha yakına getirdi. Ancak rakibi Mate 30 Pro’nun 3x optik yakınlaştırması neredeyse ayağınıza getiriyor aslanı.

İkisi arasındaki fark önemli. Mate 30 Pro’nun resmi üzerindeki renk güzel ve çarpıcı ayrıntıları yakalamak için yakınlaştırmaya devam edebilirsiniz. Mükemmel bir yaklaşım. iPhone 11 Pro’nun fotoğrafı da yüksek kalitede, ancak en yakın olamayacağı için buradaki Mate 30 Pro ile tam olarak eşleşemiyor.

Kazanan: Huawei Mate 30 Pro

iPhone 11 Pro vs Mate 30 Pro Bokeh Efekti

Olayımız artık yapay zeka. Buradaki yer alan heykelin yukarı doğru uzanan kolu ile arka plan arasındaki renk benzerliği işleri yokuşa sürüyor. iPhone 11 Pro, belki de şaşırtıcı bir şekilde Huawei’nin en büyük amiral gemisini burada yeniyor.

iPhone 11 Pro, heykeli mükemmel bir şekilde seçti ve harika bir 3D görüntü için tüm kolu odakta tuttu. Mate 30 Pro, kolun bir kısmının bulanık olmasına aracı oldu. Bu da görüntünün garip bir hale girmesiyle sonuçlandı. Ek olarak iPhone 11 Pro ayrıca heykelin üzerindeki doku ve hava koşullarını da daha etkili bir şekilde yakalar.

Kazanan: Apple iPhone 11 Pro

Genel Değerlendirme

Farklı kategorilerde kamera karşılaştırması yaptık. Hem iPhone 11 Pro hem de Mate 30 Pro farklı noktalarda galibiyetler aldı. Her iki telefonun da belirleyici kazandığı birkaç kategori olmasına rağmen, sıkı bir yarış oldu. Önceki nesillere göre daha gelişmiş olan, Apple’ın iPhone’un kamerası üzerinde ne kadar çalışma yaptığının kanıtı. Özellikle etkileyici Gece modu en büyük getirimiz.

Tabi ki her iki telefonunda kendine ait özellikleri söz konusu. Kamera konusunda en iyi telefonun hangisi olacağına, alacağınız telefondaki beklentileriniz karar verecek. Buradaki karşılaştırma sonuçları, daha çok öznel yaklaşımın bir sonucu. En büyük kararı siz vereceksiniz.