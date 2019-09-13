iPhone 11 Serisinin AnTuTu Sonuçları Yayınlandı!

Apple'ın 2019 yılı akıllı telefonları geçen yıla göre %28'lik bir performans artışına sahip...

Kısa bir süre önce Apple, 2019 yılının iPhone serisini tanıttı. Önceki yıllara göre büyük yükseltmeler alan iPhone 11 serisi, henüz piyasaya sürülmedi. Bu boşluk süresinde şirket cihazların AnTuTu sonuçlarını yayınladı.

AnTuTu sonuçları üç serinin bellek yapılandırmalarına ek olarak, genel performanslarını gün yüzüne çıkarıyor. Ekran görüntülerinden görebileceğiniz gibi, üçü de en son A13 Bionic yonga setini kullanıyor.

Performans açısından iPhone 11, 11 Pro ve 11 Pro Max arasında önemli bir fark yok. Daha da önemlisi, bütün ailenin 4GB RAM özelliği var. Bundan dolayı da cihazların 6GB RAM ile piyasaya sürülme söylentileri yanlış çıktı.

Listeden öğrendiğimiz tek bilgi bu değil. Ekran görüntülerinde serinin yıldızı olan iPhone 11 Pro Max’in bellek yapılandırmasının 4GB RAM desteği bulunan 512GB’lik depolama alanının olduğu da doğrulanmış oldu.

Skorlar, yeni iPhone’ların performansının yeni yonga seti ile ne kadar iyi olduğunu gösteriyor. Önceki nesil iPhone’lara kıyasla yeniler, AnTuTu 7’de iPhone XS ve XS Max‘tan %28 daha yüksek puan aldı. GPU performansı özellikle geçen yıla göre daha yüksektir.