iPhone 11 ve Apple Watch 5 Fiyatları Açıklandı

18 Ekim’de ülkemizde satışa çıkacak olan yeni Apple ürünleri için beklenen açıklamalar bir bir gelmeye başladı. İlk olarak yeni akıllı telefon modelleri için fiyat açıklaması yapılmıştı. iPhone 11 akıllı telefonları için fiyatların açıklanmasının hemen ardından Apple Watch 5 modeli için de Türkiye fiyatları açıklandı.

Geçen sene ile hemen hemen aynı fiyat aralığının sunulduğunu akıllı telefonlar ve akıllı saat modelleri için açıklanan fiyatlara bakalım. Bakalım iPhone 11 Fiyatları nasıl?

iPhone 11 Fiyatları Nasıl?

İlk olarak iPhone 11 serisinin fiyatlarına bakmak gerekiyor. iPhone XR ve iPhone XS modellerinin yerini alan yeni seri, yine hemen hemen bu modellerin fiyatına benzer bir fiyatla satışa çıkıyor. Hemen fiyatlara bakalım.

iPhone 11 Pro Max Fiyatları

iPhone 11 Pro Fiyatları

iPhone 11 Fiyatları

64 GB – iPhone 11 Satış Fiyatı: 7.299 TL

128 GB – iPhone 11 Satış Fiyatı: 7.749 TL

256 GB – iPhone 11 Satış Fiyatı: 8.599 TL

iPhone modelleri için açıklanan fiyatlar bu şekilde. Yeni akıllı telefonların dışında Apple Watch 5 modelinin fiyatları da açıklandı.

Yenilenmiş olan akıllı saat modeli için açıklanan fiyatlarda şöyle:

40 mm model: 3.099 TL

44 mm model: 3.299 TL

Hem Apple Watch 5 modeli için hem de iPhone 11 akıllı telefonları için açıklanan bu rakamlar resmi rakamlar. Resmi site üzerinden duyurulan fiyatlara göre listemizi belirledik.