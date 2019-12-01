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Iphone 11S Serisi İçin Değişiklik Zamanı!

Iphone 6'nın üretiminin durdurulmasının ardından, Apple büyük bir dalgalanma alacak gibi görünüyor.

Ayşen Sıla

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Apple iPhone 11 Pro ve 11 Pro Max İncelemesi

Taiwan Electronic Times’a göre, Apple, 2020’nin ikinci yarısında üç yeni iPhone (veya iPhone 11S serisi) piyasaya sürecek. Rapordan, bu dizinin toplam sevkıyatının 110 milyon ila 120 milyon adede ulaşması bekleniyor. Bu temelde, iPhone 11S döneminin daha büyük bir telefon değişim dalgasına öncülük edeceğine inanılmasından kaynaklanıyor.

Apple iPhone kullanıcılarının son büyük dalgası iPhone 6 / iPhone 6’ların çağındaydı. Bu yılın temmuz ayında, Apple, küresel pazarda iPhone 6 serisinin üretimini resmen durdurdu. İstatistiklere göre, Apple’ın iPhone 6 serisinin toplam gönderileri 250 milyon birimi aşıyor. Bu, iPhone ailesindeki en yüksek gönderi serisi olmaya devam ediyor.

Analiz ajansı, iPhone 11S döneminin iPhone 6’ya benzer olacağına inanıyor. Ayrıca, 5G uyumluluğu, iPhone değişimini de dalgalanmaya zorlayacak. iPhone 11S, iPhone 11S Pro ve iPhone 11S Pro Max 2020’de satışa sunulacak ve üçü de 5G telefonları olacak. Bu seri 5,4 inç, 6,1 inç ve 6,7 inç OLED ekranlar kullanacak.

iPhone 11 Fiyatları

Daha önce, Guo Minghao’nun raporuna göre, iPhone SE2 telefonu 2020’nin başında bir A13 çipi ile gelecek. 3GB RAM‘e sahip olacak ve basınç algılama modülünü (3D Touch) de satışa çıkaracak. Fiyat 399 dolardan (2.292 Türk Lirası) başlıyor ve iPhone 6 ve 6S serisinin yerine geçmesi bekleniyor. iPhone 7 / iPhone 8 kullanıcıları iPhone 11 / 11S 5G serisi telefonlara da fiyat/donanım olarak yükseltme yapılabilir.

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