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iPhone 12 Düşme Testi Yayınlandı – Sonuçlar Yine Hüsran

Apple iPhone 12 düşme testi yayınlandı. Elinizden geldiği kadar dikkatli olun. Çünkü arka panel sanıldığı kadar güçlü değil...

Muhammed Arslan

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iPhone 12 Düşme Testi Yayınlandı - Sonuçlar Yine Hüsran

iPhone 12 serisinin her iki yüzü camla kaplıdır. Ancak ön taraftaki cam, Ceramic Shield denilen farklı bir türdür. Aşağıdaki düşme testi videosunda görüldüğü gibi ekranı korumada çok iyi bir iş çıkarmaktadır.

Ceramic Shield, Corning tarafından geliştirilen yeni bir cam türüdür. Apple, herhangi bir akıllı telefon camından daha sert olduğunu ve 4 kat daha iyi düşme performansı sağladığını söylüyor. PhoneBuff tarafından yapılan düşme testi videosu, bu yeni ekran korumasının iPhone 12 ve iPhone 12 Pro‘nun düşme testini yaparak reklamı yapılan kadar iyi olup olmadığını görmeye karar verdi.

Uzun lafın kısası, yeni iPhone 12 telefonunuz düşerse, düz düşmesi için dua edin. Videoda görüldüğü gibi Ceramic Shield, düşmelerden kurtulma konusunda gerçekten harika. Birkaç düşmeden sonra bile ekran çatlamaz ve iyi çalışır. Bununla birlikte farklı bir tür olan arkadaki cam daha az güçlüdür. iPhone 12’nin ilk düşmesinden sonra doğrudan parçalandı.

Ceramic Shield, Apple’ın iPhone 12 serisini daha dayanıklı hale getirmek için yaptığı tek eklenti değil. Aynı zamanda camı telefonun kenarıyla aynı hizada olacak şekilde tasarladı. Bu nedenle düştüğünde alüminyum çerçeve hasarı kısmen emer.

Ancak unutulmamalıdır ki, düşme testi ortamı farklı koşullar altında gerçekleşiyor. Bundan ötürü gerçek hayatta bu kadar büyük bir sorun olacağı düşünülmüyor. Bu nedenle düşmeler için en uygun koruma yine kılıflar aracığıyla sağlanabilir.

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