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iPhone 12, DxOMark’ta Görüntülendi!

Apple iPhone 12, DxOMark'ta ses testine tabi tutuldu. Akıllı telefon kıl payı tahtı kaçırsa da, iyi bir performans gösterdi. İşte detaylar...

Ayşen Sıla

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Apple iPhone 12

Geçen yıl, öncelikle kamera incelemeleriyle tanınan DxOMark, akıllı telefonların ses performansı için kriterler yayınladı. Şirket şimdi yakın zamanda piyasaya sürülen iPhone 12‘nin ses performansını da kıyasladı. Ve iPhone 12 neredeyse ses testinde en yüksek puan alan telefonla kapışıyor.

iPhone 12, DxOMark’ın testinde 73 ses puanı elde etti. iPhone 11’in 72 puanına bakarsak bu çok küçük bir gelişme. Ancak iPhone 12, bu haliyle bile DxOmark akıllı telefon ses sıralamalarının ilk 10 listesine girmeyi başarıyor. Listeye göre, iPhone 12, iPhone 11 Pro Max‘in hemen üzerinde altıncı sırada yer alıyor.

Bununla birlikte, şaşırtıcı bir şekilde iPhone Xs Max‘in üzerinde bir sıralama elde edemiyor ve bu sıralamayı sadece bir puanla kaçırıyor. Xiaomi Mi 10 Pro şu anda iPhone 12’nin ses performansını geçerek 76 puanla listenin başında yer alıyor.

Apple iPhone 12

Bununla birlikte, iPhone 12 hem ses hem de oynatma bölümlerinde 73 puan alıyor. Rapora göre, Timbre ve mekansal işleme gibi alt kategorilerde iyi performans gösteriyor. Aynı zamanda iyi ve tatmin edici bir maksimum hacme sahip görünüyor.

Telefonun en yüksek ses kalitesi oyun modunda ön plana çıkıyor. Benzer şekilde, kayıt testlerinde, frekans tepkisi, iyi özelliklere sahip keskin sesler ve ses yüksekliği ile iyi bir performans sergiliyor.

Özetlemek gerekirse, profesyonellere bakarsanız, mükemmel bir tınıya, daha geniş bir ses aşamasına ve iyi bir yüksekliğe sahip. Ancak yüksek hacimli bozulma (Oynatma ve kayıt), yatay modda ters çevrilmiş kanallar ve mikrofon yerleşimlerini engelleme gibi eksileri de var.

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KaynakDroid News
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