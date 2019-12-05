Iphone 12 – Parmak İzi Sensörü Daha Güvenli!

Önümüzdeki haftalarda, Cupertino şirketi, ekrana entegre Touch ID‘li bir iPhone‘un geliştirilmesini tartışmak üzere Tayvanlı firma GIS ile bir toplantı yapmayı planlıyor. Ve her şey umduğumuz gibi giderse, iPhone 12 ile anlaşmalarının ilk meyvelerini görebiliriz.

Apple, yeni Qualcomm ultrasonik parmak izi okuyucuyu kullanarak 2020 yılına kadar yeni bir ürün sürümüne ulaşma ümidiyle, parmak izi okuyucuyu ekranın altında kullanmayı planlıyor, ancak bunun 2021 yılına kadar kayma ihtimaline dair söylentiler de var.

Analistlerin hem parmak izi koruyuculu hem de yüz kimliği ile bir iPhone‘un gelişini öngörmesinin üzerinden aylar geçti. Yüzün biyometrik tanıma rahatlığından vazgeçmeden, parmağı kilit açma veya ödeme işlemlerini yerine getirmek için kullanmak daha kolay olacak

Her ne kadar Qualcomm aynı zamanda Galaxy S10 ve Samsung Galaxy Note10‘un ekran altı sensörlerinin de tedarikçisi olsa da, Apple’a verilen teknoloji çok daha karmaşık ve güvenilir olacağa benziyor. Yeni gelecek olan cihazın çok daha güvenilir olması oldukça mutluluk verici.