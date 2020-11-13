iPhone 12 Pro’nun DxOmark Puanı Açıklandı

DxOmark, kamera konusunda oldukça iddialı olan iPhone 12 Pro‘nun arka kamera puanlarını açıkladı. iPhone 12 Pro, özellikle videoda son derece iyi performans göstermesine rağmen, yakınlaştırma konusunda yetersiz kalıyor.

Kameralar söz konusu olduğunda en popüler test ve karşılaştırma platformlarından biri DxOmark iPhone 12 Pro‘yu kamera testine dahil etti ve Apple‘ın geçen yıl kamera performansını ne kadar iyileştirdiğini ortaya çıkardı.

DxOmark iPhone 12 Pro’nun yaptığı açıklamalara göre fotoğraf söz konusu olduğunda 135 gibi oldukça yüksek bir puan almayı başarıyor. Ayrıca cihaz, video kaydında 112 gibi oldukça iddialı bir puan alıyor. iPhone 12 Pro‘yu “en iyi” olmaktan alıkoyan en önemli eksiklik ise sadece 2x optik yakınlaştırma sunması. Bu nedenle iPhone 12 Pro yakınlaştırmada yalnızca 66 puan alabiliyor.

DxOmark‘a göre iPhone 12 Pro, çoğu senaryoda hızlı ve doğru otomatik netleme sağlayabilir. iPhone 12 Pro, pozlama açısından iyi performans gösterse de, sınırlı dinamik aralık bazı koşullarda parlak noktaların ve gölgelerin doğru şekilde yansıtılmamasına neden oluyor.

DxOmark Sıralaması

iPhone 12 Pro’nun kalitesini gösterdiği ana nokta video kaydıdır. DxOmark, cihazın geniş dinamik aralık ve güçlü kontrastlarla HDR görüntüler kaydederek sinematik bir görünüm sunduğunu belirtiyor.

Ayrıca iPhone 12 Pro, video kaydı sırasında renk ve cilt tonunda çok iyi performans gösteriyor.

DxOmark 128 genel puanına sahip kameralı iPhone 12 Pro. Bu, Huawei Mate 40 Pro, Xiaomi Mi 10 Ultra, Huawei P40 Pro‘dan sonra Apple’ın yeni amiral gemisi 4. sırada yer alıyor. Xiaomi Mi 10 Pro‘nun iPhone 12 Pro ile aynı puana sahip olduğunu unutmayın.