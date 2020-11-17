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iPhone 12 Serisi Fazlasıyla Talep Görüyor – Bu Bir Rekor Olabilir Mi ?

iPhone 12 serisi de dahil olmak üzere tüm 5G telefonlar oldukça fazla talep görüyor. Bu telefonlardaki soğutma çözümlerini artırabilir. İşte detaylar...

Ayşen Sıla

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iPhone 12 Serisi

İlk raporlar iPhone 12 için düşük satış rakamları öngörürken, tam tersi olabilir gibi görünüyor. Apple‘ın en son amiral gemisi iPhone 12 şimdiden büyük talep görmeye başladı. Salgın 2021’e kadar hafifledikçe satışların daha da iyi olması bekleniyor. Bunun öncesinde bir Digitimes raporu, iPhone 12 satışlarının soğutma çözümlerine olan talebi de artıracağını söylüyor.

Digitimes raporu, endüstri kaynaklarına göre, iPhone 12’nin son satışlarının 2021’de 5G akıllı telefonlar için yakın bir talep olduğunu söylüyor. Tayvanlı tedarikçilere göre, satışların da talebi artıracağı ve akıllı telefon soğutma çözümleri siparişini artıracağı bildiriliyor.

Genellikle telefonun iş kısmında bulunan soğutma çözümleri oyun oynama, video oluşturma vb. Gibi ağır görevlerden kaynaklanabilecek aşırı ısıyı emmeye yardımcı oluyor. Ek olarak, 5G teknolojisi ile, 5G anteni daha fazla enerji gerektirdiğinden hem pil hem de işlemci için oldukça zorlayıcı olabiliyor.

iPhone 12 Serisi

Bu, her 5G akıllı telefona zorunlu olarak soğutma çözümlerinin dahil edilmesinin yolunu açıyor. Ve Apple’ın iPhone 12’si şimdiden Çin dahil her yerde su gibi satılıyor. Bu sağlıklı eğilim açıkça 5G’ye olan talebi artıracak ve içerideki soğutma çözümlerini tersine çevirecek gibi görünüyor.

Chaun-Choung Technology, Auras Technology, Taisol Electronics ve Asia Vital Components gibi soğutma çözümü üreticileri, buhar odasına (soğutma çözümü) olan talebin 2021’de geri döneceğine inanıyor.

Bununla birlikte, 5G akıllı telefonların satış rakamlarının ileriye dönük olarak artması bekleniyor. Özellikle rapor doğruysa satışlar bu yıl yaklaşık 220 milyon olan tahminle karşılaştırıldığında 450-500 milyon adede ulaşacak. Bu da tedarikçiler için iyi bir işaret olan soğutma çözümü siparişlerini artırabilir.

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KaynakDigi Times
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