Ana Sayfa IOS Haberleri iPhone 12 Serisi, iPhone 11 Serisinden Daha Çok Satıyor!

iPhone 12 Serisi, iPhone 11 Serisinden Daha Çok Satıyor!

iPhone 12 serisi, iPhone 11 serisinden daha çok satıyor. İşte bulgular ve tüm detaylar...

Ayşen Sıla

-

0
iPhone 12

Tüketici Zekası Araştırma Ortakları (CIRP), en son iPhone 12 serisi satış raporunu Pazartesi günü yayınladı. Veriler, Ekim-Kasım dönemindeki tüm iPhone satışlarının yüzde 76’sını oluşturan dört yeni modeli gösteriyor.

Geçen yılki iPhone 11 serisi, aynı dönemdeki tüm iPhone satışlarının yüzde 69’unu oluşturuyordu. Anket, 12 serisinin piyasaya sürülmesinden hemen sonra bir iPhone satın alan 243 Apple müşterisine dayanıyordu.

Beklendiği gibi, iPhone 12, bu dönemdeki tüm iPhone satışlarının yüzde 27‘sine sahip olan en çok satan ürün oldu. Bu, aynı dönemdeki tüm iPhone satışlarının yüzde 39’unu tek başına karşılayan geçen yılki iPhone 11’in gerisinde kalıyor.

iPhone 12

iPhone 12 Mini, satışların yalnızca yüzde 6’sını yönettiği için iPhone 12 serisindeki diğer üç üyeye kıyasla düşük performans gösterdi. CIRP, şu anda indirimli olan iPhone 11 ve XR modellerinin uygun fiyatlı ve kompakt iPhone SE 2020 ile birlikte 12 Mini’nin sınırlı tüketici ilgisindeki ana faktörler olduğunu öne sürüyor.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik
KaynakCIRP

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Akıllı Telefon

Vivo iQOO 7’nin Muhteşem Özellikleri Açığa Çıktı!

Vivo tabanlı iQOO, 11 Ocak'ta amiral gemisinin bir sonraki modeli olan iQOO 7'yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Telefonun, basınca duyarlı ekran, çift doğrusal motorlar ve...
Devamını Oku
IOS Haberleri

iPhone 12 Serisi, iPhone 11 Serisinden Daha Çok Satıyor!

Tüketici Zekası Araştırma Ortakları (CIRP), en son iPhone 12 serisi satış raporunu Pazartesi günü yayınladı. Veriler, Ekim-Kasım dönemindeki tüm iPhone satışlarının yüzde 76'sını oluşturan...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Galaxy S10 İçin Android 11 ve One UI 3.0 Güncellemesi Yayımlandı!

Samsung, bir kırılma noktası olarak Galaxy S10 serisi için yeni bir güncelleme dağıtmaya başladı. Bilindiği üzere Samsung kısa süre önce Galaxy S10, Note 20...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Samsung Galaxy A72 Kasa Tasarımı Sızdırıldı!

Samsung, geçtiğmiz sene içerisinde çıkardığı Galaxy A71 5G ile büyük bir başarı elde etmişti. Şirket bu başarısını 2021 yılında ise A72 5G modeliyle devam...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Dell Yeni Latitude Dizüstü Bilgisayar Serisini Tanıttı!

ABD merkezli bilgisayar üreticisi Dell, yeni bir atılım ile iş dünyasına hitap edecek dizüstü bilgisayarlarını tanıtmaya başladı. Bilindiği üzere CES 2021 etkinliğin 11 Ocak...
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014