iPhone 12 Serisi, iPhone 11 Serisinden Daha Çok Satıyor!

Tüketici Zekası Araştırma Ortakları (CIRP), en son iPhone 12 serisi satış raporunu Pazartesi günü yayınladı. Veriler, Ekim-Kasım dönemindeki tüm iPhone satışlarının yüzde 76’sını oluşturan dört yeni modeli gösteriyor.

Geçen yılki iPhone 11 serisi, aynı dönemdeki tüm iPhone satışlarının yüzde 69’unu oluşturuyordu. Anket, 12 serisinin piyasaya sürülmesinden hemen sonra bir iPhone satın alan 243 Apple müşterisine dayanıyordu.

Beklendiği gibi, iPhone 12, bu dönemdeki tüm iPhone satışlarının yüzde 27‘sine sahip olan en çok satan ürün oldu. Bu, aynı dönemdeki tüm iPhone satışlarının yüzde 39’unu tek başına karşılayan geçen yılki iPhone 11’in gerisinde kalıyor.

iPhone 12 Mini, satışların yalnızca yüzde 6’sını yönettiği için iPhone 12 serisindeki diğer üç üyeye kıyasla düşük performans gösterdi. CIRP, şu anda indirimli olan iPhone 11 ve XR modellerinin uygun fiyatlı ve kompakt iPhone SE 2020 ile birlikte 12 Mini’nin sınırlı tüketici ilgisindeki ana faktörler olduğunu öne sürüyor.