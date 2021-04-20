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iPhone 12 ve iPhone 12 Mini İçin Mor Renk Seçeneği Tanıtıldı!

Apple bugün yeni bir MagSafe Deri Kılıf ve Derin Mor renkte yeni bir Deri Kılıf piyasaya sürdü. Capri Blue, Pistachio, Cantaloupe ve Amethyst renklerde yeni silikon kılıflarla birlikte seriye bir de mor renk seçeneği eklendi.

Ayşen Sıla

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iPhone 12 dis

Apple bugünkü etkinliğinde yepyeni bir renk seçeneğiyle beraber yeni telefon kılıflarını da satışa sundu. iPhone 12 ve iPhone 12 Mini için tanıtılan bu renk seçeneği Mor ve sahiden de göz kamaştırıyor.

Yeni renk için ön siparişler bu Cuma günü başlıyor, ilk üniteler 30 Nisan’da satışa sunulacak. Apple, alüminyum çerçevenin rengini arka cam panelin rengiyle eşleştirmek için çok çaba sarf etti.

iPhone 12 ic

Apple ayrıca yeni bir MagSafe Deri Kılıf ve Derin Mor renkte yeni bir Deri Kılıf piyasaya sürüyor. Capri Blue, Pistachio, Cantaloupe ve Amethyst renklerde yeni silikon kılıflar da var. Ve Arizona adında bir renge sahip yeni bir Deri Cüzdan bulunuyor.

iPhone 12 ic1

Apple’ın Dünya Çapında Pazarlama Kıdemli Başkan Yardımcısı Greg Joswiak, iPhone 12’nin dünyadaki en popüler akıllı telefon olduğunu söylüyor. Apple iPhone 12 ve iPhone 12 Mini için gelen bu renk seçeneğiyle beraber seride toplam 5 renk bulunuyor.

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Cepkolik
KaynakApple

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