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iPhone 13 Ekran İçine Gömülmüş Parmak İzi Tarayıcı İle Gelebilir!

Apple'ın 2021 yılı içerisinde sunması beklenen yeni iPhone 13 serisi cihazları hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.

Yunus Emre Çakır

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İphone 13

ABD merkezli akıllı telefon üretici Apple, çıkarmış olduğu iPhone modelleriyle pazarda çok büyük bir paya sahip durumda. Kimi zaman diğer şirketleri geride bırakarak lider olarak karşımıza çıkan Apple‘ın bu yıl içerisinde yeni iPhone 13 serisini tanıtması bekleniyor.

Her yıl olduğu gibi yeni iPhone serisinin ne gibi yeniliklerle geleceği kullanıcılar tarafından oldukça fazla merak ediliyor. Ancak bazı analistlere göre yeni iPhone 13 serisi büyük bir yenilik ve değişiklik sunmayacak gibi gözüküyor. Bugün çıkan habere göre şirketin yeni iPhone 13 serisinde yapacağı en büyük yeniliğin ekran için parmak izi okuyucusu eklemek olacağı söyleniyor.

Bilindiği üzere iPhone X‘ten beri tüm modeller parmak izi okuyucusu olmadan sunuldu. Bunun yerine Face ID sunan Apple, bu durumu 2021 yılı iPhone 13 serisinde değiştirebilir. Face ID, genelde maske gibi şeyler takınca çalışmıyordu bu da kullanıcıların parmak izi okuyucusu aramasına yol açıyordu.

Bu neden firma bu konuda önlem alarak artık bu sorunu ortadan kaldırmak istiyor. Bu özellik son birkaç yıldır çıkan bütün Android cihazlarda bulunuyordu. Bir başka sızan bilgiye göre Apple‘ın yeni bir katlanabilir ekranlı telefon üzerinde çalıştığı ve prototip ekranlar geliştirdiğini ortaya çıkardı. Bu modeller aynı Samsung‘ta olduğu gibi 6,7 inç boyutunda gelebilir.

Son olarak Apple‘ın iki yeni tablet modeli üzerinde çalıştığıda söylentiler arasında yer alıyor. Bu tabletlerin yeni giriş seviyesi ve önceki iPad Pro / Air tasarımına sahip olacağı iddia ediliyor.

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