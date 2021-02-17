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iPhone 13, Her Zaman Açık Ekran Özelliğiyle Gelebilir!

Apple iPhone 13 serisinde, Her Zaman Açık Ekran özelliği olabilir. Aynı zamanda pil tasarrufu için farklı bir ekran türünden faydalanabilir. İşte detaylar...

Ayşen Sıla

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Apple, iPhone 13 serisiyle ilgili raporlar şimdiden ortaya çıkmaya başladı. Daha dün, telefonun tasarımına dair bir haber yapmıştık. Şimdi yeni bir rapor, telrfonun OLED ekranında Her Zaman Açık Ekran olacağını öne sürüyor.

Bir rapora göre, iPhone 13 serisi bu özellikle gelebilir veya sadece daha yüksek iPhone 13 Pro modelleri için mevcut olabilir. 2021 iPhone serisinin, Apple cihazlara Her Zaman Açık Ekran işlevini getirmek için OLED panellere ve yeni bir ekran teknolojisine sahip olacağı söyleniyor.

NOT: OLED’in LCD’ye göre önemli bir avantajı, bu panellerin siyah görünmesine gerek olmamasından kaynaklanır. Pikseller, ekranın yalnızca belirli kısımlarını aydınlatmak için kapatılabilir. Bu, belirli Android akıllı telefonlarda ve hatta Apple Watch’ta Her Zaman Açık Ekranda bir özellik olmasına izin veren daha düşük pil tüketimi sağlar.

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Bilinen bir kaynak Cupertino tabanlı devin, Her Zaman Açık Ekran ile birlikte daha yüksek bir yenileme hızı sunarken pil tüketiminden tasarruf etmesini sağlayacak bir LTPO (düşük sıcaklıklı polikristal oksit) panel kullanabileceğini belirtti. Bununla birlikte, iPhone 13’ün Her Zaman Açık Ekranı çoğu Android cihazı gibi çalışmayacak.

Görünüşe göre, Her Zaman Açık Ekran, yalnızca saat veya pil simgeleri gibi önemli bilgileri ekranda gösterecek Ayrıca, bildirimler yalnızca geçici olarak görüntülenecek ve tüm ekranı uyandırmadan ekranın yalnızca küçük bir bölümünü aydınlatacak.

Başka bir deyişle, bu akıllı telefonlarda muhtemelen çok fazla özelleştirme olmayacak. Ne yazık ki, bu hala doğrulanmamış bir rapor, bu yüzden daha fazla detay için bizi takipte kalın.

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KaynakSlash Gear

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