iPhone 13 Pro ve Pro Max Beklenen Kamera Özellikleri

Bugün ünlü analist Ming-Chi Kuo en son araştırma raporunu yayınladı. Yeni iPhone 13 Pro ve Pro Max için kamera kısmında değişikliklerin olacağını ileri sürdü. İki üst düzey modelin ultra geniş kameralarının yükseltilmesinin en önemli değişikliklerden biri olacağı tahmin ediliyor.

iPhone 12 serisi, f/2.4, 5P ve sabit odaklı ultra geniş kameralarla donatılmıştır. Ming-Chi Kuo, yeni iPhone 13 Pro’nun iPhone 12 serisi ile aynı boyutta 4 modele sahip olacağını ileri sürdü. Yeni iki üst düzey modelin ultra geniş açılı kameralarının önemli ölçüde f/1.8, 6P’ye yükseltileceğini tahmin ediyor.

Ultra geniş açılı kameranın önemli ölçüde yükseltilmesi sayesinde, yeni üst düzey iPhone’ların daha iyi bir fotoğraf deneyimi sağlayacağına inanılıyor. Ek olarak Ming-Chi Kuo, tüm yeni iPhone’ların f/1.8, 6P ve otomatik odaklamalı ultra geniş kameralarla donatılmasını bekliyor.

Ek olarak raporda Largan Precision’ın 2021’den itibaren iPhone için yeni ses bobini motoru (VCM) tedarikçisi olmasının beklendiğini ileri sürdü. Largan’ın ultra geniş kamera lenslerinin önemli yükseltmesinde en büyük kazanan olduğunu belirtti.

iPhone 12 vs iPhone 12 Pro

Largan Precision’ın lens üretimi ve VCM’nin dikey entegrasyonunun avantajlarına sahip olması bekleniyor. Yeni üst düzey iPhone için yükseltilmiş 6P ultra geniş lens siparişlerinin yaklaşık %70’ini alması bekleniyor.