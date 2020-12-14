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iPhone 13 Serisi Eylül 2021’de Tanıtılacak

iPhone 13 serisinin çıkış tarihi beklenildiği gibi Eylül 2021'de tanıtılacak. Apple'ın 2021 yılında pandemiden kaynaklı bir geçikme yaşanmaması bekleniyor.

Selin Polat

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Apple, saygın analist Ming-Chi Kuo‘ya göre 2021’de iPhone 13 serisi için normal duyuru programına dönecek.

Bu durum, iPhone 13 ailesini Eylül 2021‘in sonuna kadar tam olarak bekleyebileceğimiz anlamına geliyor. 2020’de, devam eden salgın nedeniyle Apple, iPhone 12 ve 12 Pro akıllı telefon modellerini Ekim ayında, iPhone 12 mini ve 12 Pro Max modellerini ise kasım ayında satışa sunmuştu. Hatta ülkemizde bu tarih biraz daha aralık ayını buldu.

Türkiye’de iPhone 12 ve 12 Pro modelleri 6 Aralık’ta satışa sunuldu. iPhone 12 Pro Max ve iPhone 12 Mini modelleri ise 23 Aralık’ta satışa sunulacak.

Analist Kuo, TSMC’nin A15 yonga seti üretimi konusundaki endişeleri reddetti ve Apple’ın üretim hattının A15 yongası yapmaya kaydırmayı beklediğini iletti.

Apple‘ın 2020 serisi piyasada iyi gidiyor. Özellikle iPhone 12 Pro ve Pro Max’in beklenenden daha iyi sattığı bildiriliyor.

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Cepkolik
Kaynak9to5mac

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