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iPhone 13 Serisinde 1TB Dahili Depolama Olacak!

Yeni iPhone 13 serisinde, depolama alanı arşa çıkacak! 1TB dahili depolamaya hazır mısınız ?

Ayşen Sıla

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iPhone 13

2018’de piyasaya sürülen Apple iPhone XS, şirketin 512GB dahili depolama alanıyla gelen ilk akıllı telefonuydu. Yeni piyasaya sürülen iPhone 12 modellerinde bile, 512GB depolama, şirket tarafından sunulan en yüksek dahili depolama çeşidi olmaya devam ediyor.

Ancak, bu önümüzdeki yıldan itibaren değişebilir. Apple ile ilgili sızıntılar konusunda çoğunlukla haklı olan Jon Prosser, önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek iPhone 13 modellerinin 1 TB dahili depolama seçeneğine sahip olabileceğini ima ediyor.

512GB depolama alanı da normal kullanıcılar için fazlasıyla yeterli ve çoğu kullanıcı depoyu tamamen dolduramıyor bile. Bununla birlikte, kamera teknolojisindeki ilerlemeyle birlikte, çekilen görüntüler ve videolar daha fazla depolama alanı kaplıyor ve çok video kaydeden kullanıcılar, 1 TB depolama seçeneğini hoş bir ek olarak bulabilir.

iPhone 13

Şimdiye kadar Apple, 4K 60FPS‘de video kaydetme konusunda sınırlı sayıda iPhone kullanıcısına sahip ancak yeni nesil akıllı telefonlar için şirket, Samsung’un Galaxy S20 serisinde sunduğuna benzer şekilde 8K video kaydı için de destek sunabilir. iPhone 13 serisinin A15 Bionic işlemci ile piyasaya sürülmesi bekleniyor. Lansmana bir yıldan da az bir zaman dilimi kaldı.

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