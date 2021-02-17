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iPhone 13 Serisinde, Ekran İçi Parmak İzi Desteği Olabilir!

Apple, birçok özelliği Android'den ödünç almak istiyor. Bu özelliklerden bir diğeriyse ekran içi parmak izi sensörü olabilir.

Ayşen Sıla

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2021 serisi iPhone’ların piyasaya sürülmesine aylar kaldı. Söylentiler şimdiden yeni nesil iPhonelara dair birçok bilgiyi ortaya çıkarmayı başardı. Yeni serinin iPhone 13 değil iPhone 12S olarak da adlandırılabileceği söyleniyor. Yeni nesil telefonların Android benzeri özelliklere sahip olacağı da söylentiler arasında. Bir başka bilgi ise ekran tarafından geldi. Yeni nesil iPhonelar, ekran içi parmak izi özelliğine sahip olabilir!

Bu söylentilerden bazıları, sık sık bilgi sızdıran Max Weinbach’tan geliyor. Bazı sızıntılarını YouTube kanalı Everything Apple Pro ile paylaştı ve ardından hepsini özetleyen bir video yayınladı. Videoda, iPhone 13 serisine (veya muhtemelen iPhone 12S serisine) üç önemli yeni özelliğin gelebileceği söyleniyor.

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NOT: Diğer iki özelliğe bir önceki haberimizde değinmiştik. Şimdi ise ekran içi parmak özelliği üzerinde duracağız.

Ayrıca bkz – iPhone 13 Serisinde, Her Zaman Açık Ekran Özelliği Bulunabilir!

Apple, iPhone’larda biyometrik güvenlik için yıllarca kapasitif parmak izi sensörlerine güvendi. iPhone X’in 2017’de piyasaya sürülmesiyle birlikte şirket, parmak izi sensörlerinj yalnızca bütçe odaklı iPhone modelleriyle kullandı. Bu nedenle Apple, ekran içi parmak izi sensörlerinin mevcut eğilimini tamamen atladı.

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Editör’ün Seçimi – Apple iPhone 13 Serisinin Ekran Özellikleri Sızdırıldı – İşte Detaylar!

Ancak bu, iPhone 13 serisi ile değişebilir. Devam eden pandeminin Face ID’yi zorlaştırdığını düşündüğünüzde de mantıklı geliyor çünkü hepimiz çoğu zaman maske takıyoruz. Parmak izi sensörleri daha pratik görünüyor.

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KaynakYoutube

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