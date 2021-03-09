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iPhone 13 Serisinin Kamerasında Büyük Değişiklik Olmayacak!

Apple'ın 2021 yılının son çeyreğinde sunması beklenen yeni iPhone 13 serisi kamera konusunda kullanıcılara büyük bir yenilik sunmayacak. İşte detayları..

Yunus Emre Çakır

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İphone 12

Apple, geçtiğimiz yıl iPhone 12 serisini sunduğundan beri yeni bir seri ile karşımıza henüz çıkmadı. Ancak şirketin şu sıralar yeni iPhone 13 serisi üzerinde çalıştığı daha önceden sızdırılmıştı. Bugün ise Apple cihazları üzerinde çeşitli yorumlarda ve analizlerde bulunan analist Ming-Chi Kuo, yeni açıklamalarda bulundu.

Kuo, Apple‘ın yeni iPhone 13 serisinde kamera konusunda büyük bir değişiklik sunmayacağını dile getirdi. Bilindiği üzere şirket en son iPhone 7‘de yeni bir lens sunmuştu ve ilerleyen modellerinde de kamera konusunda büyük bir yenilik görmemiştik.

Apple iPhone 12

Kuo ayrıca, Apple‘un periskop lensleri 2023’ten önce kullanmayacağını da ifade etti. Şirketin gelecek yıl yeni serisinde belki telefoto lens kullanacağı söyleniyor. Ancak bu yıl yeni iPhone 13 serisinin kamerasında merceği yükseltilmiş ve optik performansının % 10- 20 arasında arttırılarak 7P tasarımdan 8P tasarıma geçmesi bekleniyor.

8P lenslerin üretimi şuan oldukça düşük gözüküyor bu durum lensleri pahalı bir hale getiriyor. Ayrıca şirketin bu yılki iPhone 13‘te ultra geniş bir lens ve optik yükseltmeler sunacağı tahmin ediliyor. Ayrıca Apple‘ın Face ID‘den vazgeçip parmak izi sunması bekleniyor.

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