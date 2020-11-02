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iPhone 13 Tasarımı İlk Defa Ortaya Çıktı

iPhone 13 söylentileri artmaya başladı. Henüz resmi bilgiler söz konusu olmasa da popüler sızıntı kaynakları tasarım hakkında ilk beklentilerini yayınlamaya başladı...

Muhammed Arslan

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iPhone 13 Tasarımı İlk Defa Ortaya Çıktı

Yeni Apple iPhone 12 serisi neredeyse iki haftadır piyasada ancak yükseltilmiş sürümü hakkında söylentiler çıkmaya devam ediyor. Tabi ki iPhone 13 serisi hakkında herhangi bir resmi ayrıntı söz konusu değil. Ama söylentiler sayesinde yavaş yavaş bilgiler netleşiyor.

Son çıkan haberlere göre iPhone 13 tasarımı hakkında ilk detaylar artık mevcut. Bilgi sızdırılmış bir prototipten geliyor. Prototipe göre genel tasarım iPhone 12 ile benzerlik gösteriyor. Ancak bazı iyileştirmeler var.

Kaynağa göre iPhone 13 büyük olasılıkla iPhone 12’nin tasarımına sadık kalacak. Buna düz ve kare çerçeve tasarımı da dahil. Ayrıca, spesifikasyonlara bağlı olarak alüminyum ve paslanmaz çelik orta çerçeve versiyonunu kullanmaya devam edecek.

iPhone 13 Tasarımı İlk Defa Ortaya Çıktı

iPhone 12 gibi, daha pahalı versiyonda paslanmaz çelik bir orta çerçeve kullanılacak. Sızıntı ayrıca, yeni iPhone’da hem Face ID hem de Touch ID kullanmak isteyen kişilerin hayal kırıklığına uğrayabileceğini iddia ediyor. Bunun nedeni, mevcut iPhone 13 prototipinin ekran parmak izi teknolojisini kullanmamasıdır.

Tabii ki, bu sadece geliştirilmekte olan bir prototip. Nihai perakende sürüm planı henüz belirlenmedi ve her şey sürekli değişiyor. Yeni nesil iPhone’un 120 Hz yüksek yenileme ekranı kullanabileceğine dair spekülasyonlar da var.

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