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iPhone 13’ün Ekran Özellikleri Sızdırıldı – İşte Detaylar!

Apple, iPhone 13 serisinde kullanılabilecek yeni ProMotion ekranlarının patentini aldı. Daha fazla çözünürlüğe hazır mıyız ?

Ayşen Sıla

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Akıllı telefon üreticilerinin çoğu artık daha yüksek bir yenileme hızı ekranı sunmaya çalıştığından, Apple da bu gruba katılmayı planlıyor. Cupertino merkezli teknoloji devi, değişken yenileme hızına sahip bir iPhone ekranının patentini aldı.

ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi tarafından yayınlanan patent, yüksek yenileme modu etkinleştirildiğinde, içeriği yerel yenileme hızının iki katı, üç katı ve hatta dört katında güncelleyebilen bir iPhone ekranını açıklıyor.

Ekranın yenileme hızı otomatik olarak 60Hz’den 120Hz, 180Hz ve 240Hz’e değiştirilebiliyor. Tüm mevcut iPhone modellerinin 60Hz yenileme hızıyla gelmesi dikkat çekici ancak ProMotion teknolojisine sahip iPad Pro’nun 120Hz’e kadar değişken yenileme hızına sahip olması dikkatleri çekiyor.

Daha önce, Apple iPhone 12’nin 120Hz yenileme hızıyla geleceği söylentileri vardı, ancak bunun doğru olmadığı kanıtlandı. Ancak iPhone 13 modellerinin ProMotion ekrana sahip olma ihtimali daha yüksek gibi görünüyor.

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Apple’ın bu kadar üst düzey özellikler sunan rakiplerine rağmen iPhone’larında daha yüksek bir yenileme hızı sunmaktan uzak durmasının nedenlerinden biri, 120 Hz veya 240 Hz yenileme hızı sunmanın pil performansını önemli düzeyde düşürmesinden kaynaklanıyor.

Ancak şimdi, pil performansı sorununu daha yüksek bir yenileme hızıyla çözmek için şirketin yaklaşan iPhone 13 modelleri için düşük güçlü LTPO ekran teknolojisini benimseyebileceği söyleniyor.

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Cepkolik
KaynakPatently Apple

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