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iPhone 13’ün Ön Tasarımı Sızdırıldı – Kulaklık Girişi Yer Değiştirdi!

İddia edilen iPhone 13 modellerinin ön cam panel görüntüleri daha küçük bir çentik ve yeri değiştirilmiş kulaklık girişine ışık tutuyor.

Ayşen Sıla

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iPhone 13

Apple iPhone 12 serisinin lansmanından önce bile, iPhone 13 cihazları hakkında çok erken birkaç rapor gördük. O zamandan beri, yeni nesil iPhone telefonlar sık ​​sık gündemde yer ediniyor. Cihazlarla ilgili en önemli konuşma noktalarından biri, daha küçük çentikli 120Hz LTPO ekranın varlığı diyebiliriz. Bugün, iPhone 13’ün ön cam panel görüntüleri haberimize konu olacak.

Yeni raporda, iPhone 13 modelleri önce-5.4-inç, 6.1-inç ve modeller arasında 6.7 inç ile aynı boyutlara sahip olacak. Apple’ın bunları iPhone 13 (ilk iki boyut), iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max olarak adlandırması bekleniyor.

Bunun dışında, ‘Pro‘ modellerinin birkaç yenilik aldığı söyleniyor. Daha küçük çentikten bahsedersek, ön panel görüntüleri, kulaklığın/hoparlörün cihazın üstüne taşındığını gösteriyor. Telefonda daha küçük bir çentik bulunuyor.

Çentik dışında iPhone 13 serisinin öncekilere benzediği söyleniyor. Bununla birlikte, Apple A15 işlemci, geliştirilmiş ultra geniş kamera, Qualcomm X60 5G modem, 1 TB’a kadar depolama ve Wi-Fi 6E desteği gibi özellikler sunacak.

iPhone 13

Yukarıda belirtildiği gibi, en büyük değişiklik , ‘Pro’ modellerinde 120Hz yenileme hızı desteğine sahip LTPO ekran paneli olacak. Ayrıca, iPhone 13 modelleri için 5,42 inçlik bir versiyonun olup olmadığını merak etmiş olabilirsiniz.

Raporlar, Apple’ın daha düşük satışlara rağmen hala daha küçük bir model piyasaya sürmeyi planladığını söylüyor. Ancak bu telefon Mini yerine iPhone 12S gibi farklı bir ada sahip olabilir.

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KaynakMacrumors

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