iPhone 5 ve 5C kullanıcıları iOS 11 yükleyemeyecek

Apple’ın iOS 11 mobil işletim sistemi, sonbaharda piyasaya çıktığında iPhone 5 ve 5C veya iPad 4 için kullanılamaz olacak.

Daha eski cihazlara sahip olanlar artık yazılım veya güvenlik güncelleştirmeleri almayacakları anlamına gelir.

iPhone 5S ve daha yeni cihazlar yeni sürüme geçirme işlemini alacak, ancak eski bazı uygulamalar daha sonra çalışmayacak.

Haber, Apple’ın 32-bit işlemcileri kullanan aygıt ve uygulamalara son verme kararının bir sonucudur.

Apple, iPhone 5S ve iPad Air ile tanıştığında 2013’ten bu yana 32-bit işlemciler yerine 64-bit işlemcileri olan cihazlar üretiyor.

Yalnızca 32 bit’lik uygulamalar App Store’un yeni sürümünde arama sonuçlarında görünmez veya daha önce indirildiyse Satın Alınanlar sekmesinden kullanılabilir.

64 bit işlemci, aynı anda çok daha fazla veriyi (dört milyar kat daha fazla) 32 bit işlemci kadar kullanabilir ve bu da daha hızlı kullanıma yardımcı olabilir.

USwitch.com ‘un telekomünikasyon uzmanı Ernest Doku, BBC’ye verdiği demeçte, “Apple, bu gelişme hakkında birkaç yıl boyunca 64 bitlik donanıma karşı uyarıda bulunuyor, ancak bu haberler kuşkusuz çok sayıda müşterisini kör edecek” dedi.

Apple, Ekim 2016’da iOS 10.1’i piyasaya çıkardığında, güncellenmiş bir cihazda 32 bitlik bir uygulama açmaya çalışan kullanıcılar, iPhone’larını yavaşlatabileceğini bildiren bir uyarı mesajı alacaktı.

IOS 10.3 güncellemesi, 64 bit modunda çalışmayan uygulamaları algılayan bir araç içeriyordu.

Etkilenen uygulamalar Ayarlar> Genel> Hakkında> Uygulamalar> Uygulama Uyumluluğu altında listelenir.

Eğitim uygulamaları

Haziran 2015’ten bu yana tüm yeni uygulamalar ve mevcut uygulamalardaki güncellemeler 64 bit’i desteklemek zorundaydı, bu nedenle son iki yılda güncellenen herhangi bir şeyin etkilenmemesi gerekir.

Fakat 64-bit gereksinim getirildiğinden beri bazı popüler oyunlar ve eğitim uygulamaları güncellenmedi.

WeeMe avatar uygulamasının yaratıcıları olan Fisher Price ve WeeWorld başlıklarını içeriyorlar.

Apple ayrıca WWDC‘deki geliştiricilere Mac OS High Sierra‘nın “ödün vermeden” 32-bitlik kapasiteye sahip en son sürüm olacağını söyleyerek Mac için 32-bit desteğini aşamalı olarak kaldırmaya başladı.

Haziran 2018’den itibaren, Mac uygulama mağazasına sunulan tüm yeni uygulamalar 64-bit’i desteklemelidir ve Haziran 2018’den itibaren mevcut uygulamalardaki güncellemelerin de 64-bit uyumlu olması gerekir.