iPhone 5S Bir Film Müzesinde Sergilenecek!

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi (The Academy of Motion Picture Arts and Sciences) bir film müzesi inşa ediyor. Sergilenecek pek çok filmle ilgili objeler arasında bir Apple iPhone 5S olacak. Hayır cihaz oyunculuk becerileri nedeniyle sergilenmiyor. Aslında telefonun arka kamerası yönetmen Sean Baker tarafından birkaç yıl önce Tangerine filmini çekmek için kullanıldı. Sundance Film Festivali‘ne büyük bir darbe vuran film, maliyetinin yedi katı hasılat elde etti.

Apple iPhone 5S, OZ ve Alien Sihirbazı gibi şimdiye kadar olan en ünlü filmlerin hatıralarının yanında yer alacak. 300.000 metrekarelik tesiste ziyaretçilerin önemli filmlerin önemli eşyalarını görebilecekleri hayli geniş bir alan olacak.

Akademi Baker’in Tangerine filminde kullanılan iPhone 5S cihazını organizasyona dahil etme kararını açıklayan bir de video yayınladı. Filmi düzenlemek için Baker, Filmic Pro uygulamasını kullandı ve bu da 8 dolara mal olmuş.

Aşağıdaki videoda filmi yaparken kullandığı ekipmanı tartışmakla kalmıyor aynı zamanda Baker’ın filmin en iyi sahnelerinden birinin yer aldığı restoranı tekrar ziyaret ettiğini gösteriyor. Altyazıyı açarak dil sorununu çözebilirsiniz. İyi seyirler.