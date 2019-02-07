Apple’ın akıllı telefon serileri içerisinde ısınma sorununun en sık yaşandığı model iPhone 6 akıllı telefonları. Her ne kadar döneminin en iyi akıllı telefonları ve en yüksek performanslı akıllı telefonlarından biri olsa da iPhone 6 akıllı telefonlarında yer alan ısınma sorunu bir hayli konuşulmuştu. iPhone 6 Isınma Sorunu olarak karşımıza çıkan sorunun nasıl çözüleceğine ve bu konuda nasıl adımlar atılacağına bakalım.

iPhone 6 Isınma Sorunu için Çözüm Önerileri

En fazla ısınma sorunu ile karşı karşıya kalınan iPhone modellerinden biri olan iPhone 6 akıllı telefonlarının neden ısındığını ve neler yapılabileceğine geçelim.

Uygulamaları Kontrol Etmek: İlk dikkat etmeniz gereken kısım uygulamalar. Diğer iPhone modellerinde olduğu gibi çok sayıda uygulama yüklemek ve uygulamaları başlangıç ögesinde açık konuma getirmek, işlemcinizin yükünü arttıracaktır. İşlemcinin gücünün artması durumunda da zaman zaman ısınma sorunu yaşanacaktır.

Uygulamaları kullanma sürenize ve uygulamanın başlangıç ögesi olarak, telefon açıldığı zaman başlaması durumuna göre ısınma derecesi değişecektir. Eğer telefon aşırı derecede ısınıyorsa, başlangıç ögelerinde yer aşan uygulamaları deve dışı bırakmayı tercih edin. Bu uygulamaların iPhone telefonunuzu açtığınızda başlamasını engellemeniz işlem yükünü azaltacak ve telefonunuz rahatlayacaktır. iPhone 6 Isınma Sorunu için ilk önerimiz bu olacak.

Servislerin Kullanımlarını Kontrol Etme: Diğer dikkat edeceğiniz kısım ise servislerin kullanımları. Haritalar, konum servisleri, GPS, Bluetooth gibi özelliklerin kullanımlarını sınırlandırın. Sürekli bu servislerin açık kalması da telefonunuzun zamanla ısınmasına neden olacaktır.

WİFİ Kullanımı: Dikkat edeceğiniz bir diğer nokta ise WİFİ kullanımı. WİFİ kullanımı, telefonunuzun standart mobil ağlara göre biraz daha az ısınmasını sağlayacak ve daha az kaynak kullanacaktır. Bu gibi bir durumla karşı karşıya kalmamak için WİFİ ağının bulunduğu ortamlarda bu bağlantıyı tercih etmenizde yarar var.

Şarj Durumu: Isınma Sorunu yaşamanıza neden olan sıkıntılardan birisi de şarj durumudur. Telefonunuzu şarj ederken kullanıma devam etmeniz, telefonun normalden fazla ısınmasına neden olacak. Hatta şarjda çok uzun süre kullanımlarda, ısınmaya bağlı olarak telefonunuz kapanabilir ya da yeniden başlatılabilir. Böyle durumlarla karşı karşıya kalmamak adına şarj sırasında kullanımdan kaçının.

Isı Kaynaklarından Kaçının: Telefon kullanımı sırasında ortam sıcaklığı ve doğrudan ısı kaynağına maruz kalmakta ısınma sorununun ana nedenlerindendir. Telefonunuza direk olarak güneş ışığı temas ediyorsa veya ortamın sıcaklığı yüksek durumlarda telefon kullanımına devam ediyorsanız, bu durumda da aşırı ısınma sıkıntısı yaşarsınız.