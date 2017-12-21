iPhone 6 ve 6S Telefonunuz Son Günlerde Yavaşladı Mı? Sebebi Ne?

Eski iPhone 6 veya  iPhone 6S telefonunuzun aşırı derecede yavaşladığını hissediyor musunuz? Evet bu sadece bir his olmayabilir. En azından Reddit kullanıcılarının bulgularına ve popüler bir kıyas aracı olan Geekbench geliştiricisine göre bu cihazlar satın aldıklarından daha yavaş haldeler.

Özellikle meraklı bir kullanıcı iPhone 6‘nın pil değişiminden sonra telefonun işlemci saat hızı 600MHz’den 1.400MHz’e yükseldiğini belirtti. Bu neredeyse orijinal çalıştırma hızına denk geliyor.

Yavaşlamaya tam olarak neden olan şey nedir?

Geekbench geliştiricisi John Poole özellikle iOS 10.2.1 ve iOS 11.2.0 güncellemelerinin eski iPhone modellerini, örneğin iPhone 6 ve iPhone 6S‘yi yavaşlattığına karar verdi.

Apple, giderek genişleyen akıllı telefon ailesini en yeni iOS yazılımıyla güncel tuttuğu için yıllar boyunca büyük övgü aldı. Ancak bu bulguların iyiye işaret ettiği gibi bunun olumsuz tarafları olacağını hiç düşünmediler.

iOS 10.2.1 sürümü iPhone 6 ve iPhone 6S’yi rahatsız eden “sebepsiz cihaz kapanmalarını” azaltmak için geliştirildi.

iOS 10.2.1, iPhone 6 ve iPhone 6S’yi kendisinden önce gelen yazılımda rahatsız eden rastgele kapatmaları önlemek için geliştirildi. Bu bulgulara göre çözüm CPU’yu orijinal hızının yarısından daha düşük bir seviyeye indirmekti.

Bu kadar dikey bir düşüş kullanıcıların cihazlarının ömrünü sorgulamasının nedeni olamaz diyemeyiz.

Her yeni büyük yazılım sürümü özel olarak en yeni donanıma göre ayarlanmıştır. Eski telefonlara getirmenin geliştiriciler için bu yazıdaki gibi engeller oluşturduğunu böylece anlamış oluyoruz.

Apple sizi düşünerek böyle bir işe niyetlenmiş. Farkında ve farkında olmadan kötü birşey yapılmış. Fakat bu bulgulara göre daha yeni sayılabilecek iPhone 6 ve 6S modelleri bile ömrünü doldurmak üzere diyebiliriz.

Ne diyelim, iyi satış taktiğin var Apple kardeş güle güle kullan.

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