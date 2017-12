Eski iPhone 6 veya iPhone 6S telefonunuzun aşırı derecede yavaşladığını hissediyor musunuz? Evet bu sadece bir his olmayabilir. En azından Reddit kullanıcılarının bulgularına ve popüler bir kıyas aracı olan Geekbench geliştiricisine göre bu cihazlar satın aldıklarından daha yavaş haldeler.

Özellikle meraklı bir kullanıcı iPhone 6‘nın pil değişiminden sonra telefonun işlemci saat hızı 600MHz’den 1.400MHz’e yükseldiğini belirtti. Bu neredeyse orijinal çalıştırma hızına denk geliyor.

Geekbench geliştiricisi John Poole özellikle iOS 10.2.1 ve iOS 11.2.0 güncellemelerinin eski iPhone modellerini, örneğin iPhone 6 ve iPhone 6S‘yi yavaşlattığına karar verdi.

Apple, giderek genişleyen akıllı telefon ailesini en yeni iOS yazılımıyla güncel tuttuğu için yıllar boyunca büyük övgü aldı. Ancak bu bulguların iyiye işaret ettiği gibi bunun olumsuz tarafları olacağını hiç düşünmediler.

So it's true Apple intentionally slow down old iPhones. Proof: My iPhone 6 was bought 3years ago and recently got really slow. APP 'CPU DasherX' shows iPhone CPU is under clocked running at 600MHz. After a iPhone battery replacement. CPU speed resumed to factory setting 1400MHz. pic.twitter.com/pML3y0Jkp2

