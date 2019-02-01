Apple’ın akıllı telefonların birçok farklı avantajı bulunuyor. Yeni akıllı telefonlarda sunulan ayrıcalıklar bir yana genel olarak iPhone serisinde ciddi bir başarı söz konusu. Hem parça kalitesi hem de dayanıklılık konusunda başarılı seriler sunan Apple’ın buna karşın zaman zaman eleştiriler aldığını da söylemek gerekiyor. Kullanıcıların en sık yaşadığı ve sürekli eleştirdikleri konulardan bir tanesi de ısınma sorunu. Bu yazımızda da iPhone 7 Isınma Sorunu için önerilerde bulunacağız.

İki senenin öncesinin amiral gemisi olan akıllı telefonlarının en büyük sorunlarından biri olan ısınma sorununun nasıl çözüleceğine bakalım.

iPhone 7 Isınma Sorunu Hakkında

Serinin, ısınma konusunda en çok sorun yaratan modellerinden birisi iPhone 7 akıllı telefonları olmuştu. Bu yazımızda da iPhone 7 Isınma Sorunu için çözüm önerilerini ele alacağız. Dilerseniz hemen ısınma sorununa karşın neler yapılacağına nedenlere ve sonuçlara geçelim.

Telefon Aşırı Isınırsa Ne Oluyor?

Telefonun ısınması konusunda nasıl önlemler alınacağına geçmeden önce telefonun ısınması konusunda bazı uyarılara geçelim. Telefonun aşırı ısınması, ekranda sarı bir uyarı ışığının ortaya çıkmasına neden oluyor.

Sarı uyarı ışığı çıktığı zaman ekranda zaman aşımına neden olan bir ısınma söz konusudur. Bu durumda telefonun kapanması ya da ısınma nedeniyle sistemin durdurulması gibi bir etki ile karşı karşıya kalacaksınız.

iPhone 7 Isınma Sorunu Nedenleri

Telefonun neden fazla ısındığına geçelim. Genel olarak iki farklı etken olduğunu söyleyebiliriz. İlk neden telefonun doğrudan ısıyla temas etmesi. Güneş ışığına direk maruz kalan telefonlar, ortam ısısının çok yüksek olduğu durumlarda telefonunuz aşırı derecede ısınabilir.

Bunun dışında ikinci etken ise kullanım durumlarıdır. Telefonu şarj bağlantısında çok uzun süre kullanmanız, ekran parlaklık ayarı en yüksek değerdeyken uzun süre kullanımlar, telefonu yoracak işlemler ve oyunlar da aşırı derecede ısınma yaşanmasına neden olacaktır.

iPhone 7 Isınma Sorunu Çözüm Yolları

iPhone ısınma sorununu çözmek için nedeni bilmeniz gerekiyor. Bahsettiğimiz şekilde iki farklı faktör karşımıza çıkacaktır. Eğer telefonunuz direk olarak ısı kaynağının karşısındaysa, bu durumda akıllı telefonunuzu serin ve güneş ışığı almayan bir ortama almanız önerilir.

İkinci neden kısmında ise kullanım durumları yatıyor. Eğer çok fazla yüklü uygulama var ve arka planda çok fazla uygulama çalışıyorsa, bu durumda da işlemci yorulacak ve bir süre sonra işlemcinin ısısı artış gösterecektir. Bu gibi bir olumsuzluğu engellemek için mutlaka arka plan uygulamalarını kontrol etmeli ve yük oluşturan uygulamaları silmelisiniz.

Ayarlar ve uygulama yolunu izleyerek sürekli arka planda kendilerini yenileyen uygulamaları kaldırabilirsiniz.

Aşırı ısınma sorununu çözmek için dikkat çekecek bir diğer noktaları ise şöyle ele alalım;

Telefonunuzu kılıfla beraber şarj etmeyin.

Ekran parlaklık değerini sürekli en yüksek değerinde kullanmayın.

Aşırı ısınmaya neden olacak olan kılıf kullanımlarından kaçının.

Telefonun direk olarak güneş ışığı almasını engelleyin.

Aşırı yük oluşturan ve işlemciyi yoran uygulamalardan ve oyunlardan kaçının.

Aşırı yük altında telefonu sürekli olarak kullanmaktan kaçının.

iPhone 7 Isınma Sorunu için deneyebileceğini yöntemler bunlar. Bunun dışında sorununuz sürekli ise Apple’ın teknik servislerinden yardım almanız gerekiyor. Sorununuz pil kaynaklı ya da donanımsal başka bir sıkıntıdan dolayı ortaya çıkmış olabilir. Bu durumda servis desteği almak gerekebilir.