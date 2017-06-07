IPhone 7 ve 7 Plus, iOS 11 ile NFC etiketlerini destekleyecek

Sürpriz! Apple artık NFC etiketlerini okumayı destekliyor – Core NFC için bir geliştirici sayfası, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus‘ın etiketleri okuyabildiğini not etti. Bununla birlikte, etikete yazı yazmaktan bahsedilmedi ve daha da önemlisi, cihazdan cihaza iletişim yok.

Telefon, iOS 11‘e güncellendiğinde (sonbaharda piyasaya sunulacak), NFC işlevselliği üçüncü parti uygulamalara açık olacak. Geliştirici sayfanın bahsettiği bir kullanım örneği:

Örneğin, uygulamanız kullanıcılara bir mağazada buldukları veya müzede ziyaret ettikleri sergiler hakkında bilgi verebilir.

Apple desteği, mütevazı NFC etiketini “serin” hale getirecek mi? Apple Watch bunu destekleyecek mi? (Öyleyse NFC tabanlı Pay’ı destekliyor …) AirDrop, cihazları birlikte dokunarak dosyaları ve daha fazlasını paylaşmanıza olanak tanıyan Android Beam benzeri işlevsellik kazanır mı?