iPhone 7 ve iPhone 8 Karşılaştırması - Yükseltmeye Değer Mi?

iPhone 8 satışa çıktı ancak iPhone 7‘den yükseltmeye değer mi? Bu yazımızda iPhone 7 ve iPhone 8 karşılaştırması yapacağız. Böylece yükseltip yükseltmeyeceğinize karar verebileceksiniz.

Fiyat

Apple iPhone 7: $549 (32GB), $649 (256GB)

Apple iPhone 8: $699 (64GB), $849 (256GB)

Tasarım

Apple, iPhone 8‘in yeni bir cam tasarımına sahip olduğunu ancak aslında bir önceki modelle çok benzer yanlarının da olduğunu söylüyor.

Boyut olarak iPhone 8 ve iPhone 7 neredeyse aynıdır ve yeni sürümde sadece bir milimetrenin onda biri fark bulunur. Ancak iPhone 8 10 gram daha ağırdır.

Büyük olasılıkla bu ağırlık artışı cihazın cam yüzeyi yüzünden olabilir. Bu yüzey hoş görünüyor olsa da cam maddeler tam olarak en dayanıklı maddeler değillerdir.

Bu durumda iPhone 4S ile birlikte cama dönüş kullanıcılar için aslında maddi bir fayda sağlayarak Apple‘ın yeni cihazlara kablosuz şarjı dahil etmesini sağlıyor.

Bu estetik seçim dışında iPhone 7 ile iPhone 8 arasındaki farkı söylemek çok zor. Tüm düğmeler aynı yerde , eğri kenarlar her zamanki kadar zarif ve hassas olan iPhone 8‘de de kulaklıklarınızı hâlâ takamıyorsunuz.

Apple iPhone 8‘deki renk seçeneklerini de azalttı. Sadece Uzay Gri, Gümüş veya Altın seçenekleri mevcut. iPhone 7 ve iPhone 8 serisindeki tüm modeller IP67 su geçirmezlik özelliğine sahiptir. Bu nedenle lavabo gibi düşük seviyeli su alanlarına düşürülmelere karşı koruma sağlayabilirsiniz. Derin sularda şansınız malesef yok.

Teknik Özellik Karşılaştırması

Model iPhone 8 iPhone 7 İşletim Sistemi iOS 11 iOS 11 Ekran 4.7 inç 1334×750 IPS 326ppi 4.7 inç 1334×750 IPS 326ppi İşlemci A11 Bionic A10 Fusion Bellek belirsiz 2GB RAM Dahili Hafıza 64GB/256GB 32/128/256GB Kamera (Arka) 12MP f/1.8 + OIS 12MP f/1.8 + OIS Kamera (Ön) 7MP f/2.2 7MP f/2.2 Ekstralar Touch ID, 3D Touch Touch ID, 3D Touch Wi-Fi 802.11ac dual-band WiFi 802.11ac dual-band Wi-Fi Bluetooth Bluetooth 5.0 Bluetooth 4.2 Cellular 4G LTE 4G LTE SIM Tipi Nano-SIM Nano-SIM GPS Var Var NFC Var Apple Pay için Var Apple Pay için Bağlantı Lightning Lightning 3.5mm Kulaklık Girişi Yok Yok Pil belirsiz 1960mAh dahili Kablosuz Şarj Var Qi Yok Boyutlar 67.3 x 138.4 x 7.3mm 67.1 x 138.3 x 7.1mm Ağırlık 148g 138g Su Geçirmezlik Derecesi IP67 IP67

iPhone 8 iPhone 7’den Hızlı Mı?

iPhone 8 biraz daha ağır ve daha büyük olmasına rağmen daha hızlı olacağından hiç şüphe yok.

Apple, iPhone 8 için A11 Bionic olarak adlandırdığı yeni altı çekirdekli bir işlemci duyurdu.

Bu iPhone 7‘deki A10’un yerini alıyor. Yeni modelde ise çeşitli hızlı iyileştirmeler sunuyor. Apple, iki işlemci arasında % 75’lik bir hız farkı olduğunu iddia ediyor.

iPhone 8‘deki GPU, Apple tarafından tasarlanan ilk GPU‘dur. Ayrıca önceki model ile aynı performansı sunacağı ancak enerjinin yarısını kullanacağı sözü veriliyor. GPU açısından da % 30’luk bir performans artışı iddialar arasında yerini alıyor.

Kısaca evet iPhone 8 kesinlikle iPhone 7‘den daha hızlı ve daha iyi bir işlemci performansına sahiptir.

Elinizde bir iPhone 7 varsa ve bunu yükseltmeli miyim diye düşünüyorsanız, daha hızlı bir telefon için iPhone 8 tercihiniz olabilir.