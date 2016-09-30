iPhone 7’de sarı ekran kronik bir sorun değil!

iPhone 7 kullanıcıların eline ulaştıktan sonra bir çok kullanıcı iPhone 7‘de sarı ekran hatasının olduğunu düşünüyor. Ancak bu bir sorun değil oldukça basit bir şekilde çözülmekte.

14 Ekim‘de Apple, iPhone 7 model cihazları Türkiye’de satışa sunulurken, daha önceden yapılan iPhone 7 teslimatları ile Türkiye‘de kullanan yurt dışı cihazlarda kullanıcılar sarı ekran sorununun olduğunu söylemekte. Ancak bu bir sorun olmayıp LG‘de yer alan kronik bir ekran sorunu olarak görülmeyip, oldukça basit bir şekilde bu ekran sarımsılığını düzelte bileceğinizi söyleyelim.

Ekranın renk tonunu düzenlediğinizde sarı ekran durumu ortadan tamamen kalkacaktır. Aşağıda hem yazılı hem görsel olarak sizlere anlattık ve şu şekilde;

Sizlerin yapacağı tek şey şudur;

Ayarlar >

Genel >

Erişilebilirlik >

Ekran Kolaylıkları >

Renk Filtreleri

bölümüne gelip, Renk Tonu’nu seçerek Renk Özü kısmını tamamen açıp,

Yoğunluk kısmını ise ekrandaki sararmalar giderilene kadar kısın,

tam istediğiniz gibi olduğunda ise o şekilde bırakmanız yeterli. Bu şekilde iPhone 7’nin sararma sorununu tamamen ortadan kaldırabilirsiniz.

Bu arada başka sorunlarınıza en kısa sürede çözüm yolu bulmaya çalışıyoruz. Sorunlarınızı iletmekten çekinmeyin.