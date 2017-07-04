iPhone 8, 3D Yüz Tanıma Teknolojisi ile Gelebilir

Bir Bloomberg raporuna göre Apple, kullanıcıların yüzlerini tarayarak telefonlarını açmalarını, ödemeleri doğrulamalarını veya güvenli uygulamaları başlatmalarını sağlayan yeni bir 3D sensörü test ediyor.

Apple, bir kullanıcının yüzünü taradığı ve birkaç yüz milisaniye içinde iPhone‘un kilidini açabileceği yeni biyometrik güvenlik sisteminin hızını ve doğruluğunu optimize etmeye odaklanıyor. Yeni özellik, telefon masaya düz bir şekilde konulduğunda bile çalışacak şekilde tasarlandığından telefonu açıp yüzünüze yakınlaştırmanız gerekmiyor.

Kaynaklara göre, yeni biyometrik sistem hala test aşamasında ve iPhone 8‘in piyasaya sürülmesine yetişebilme konusunda halen belirsizlik bulunmakta. Buna ek olarak, bir sonraki iPhone’daki Touch ID parmak izi tarayıcısı telefonun yan yüzeyinde bulunabilirken, Apple gelecekte Touch ID‘yi yeni sistemle tamamen değiştirmek istiyor. Çünkü yüz tarama işlemi bir parmak izi taramasından daha fazla veri puanı içerdiğinden, sistem daha güvenli kabul ediliyor. Kullanıcının bir fotoğrafı veya bir kontak lensle yenilebilen Samsung Galaxy S8 iris tarayıcının aksine, Apple’ın algılayıcısı 3D derinliği algılayarak sistemi 2D görüntü çıktılarına karşı daha güvenli hale getiriyor.

Son olarak Apple‘ın, en yeni iPad tabletlerinde ProMotion ekranlarına benzeyen yüksek çerçeve hızı ekranlara sahip yeni nesil iPhone prototiplerini test ettiği bildiriliyor.