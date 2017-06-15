iPhone 8 5.8 inç OLED ekran ve Touch ID’ye sahip olacak!

Shenzhen’de bir mobil konferans var ve sunumlardan biri ilginç bir slayt gösteriyor. Biri iPhone 8 ile ilgili. Slayttaki cihazın bir görüntüsü var, ancak bu sadece bir aksesuar olabilir.

Yine de, slayt göze çarpan özelliklerini şöyle anlatıyor: 2.5D camlı ve 3D Touch‘lı 5.8″ OLED ekran. Touch ID hâlâ duruyor, ancak grafik kesin konumunu göstermiyor. Bunun nereye gideceği konusunda Apple’ın bazı fikirleri var.

Bazı tasarımlar, kulaklığın Essential Phone‘a benzer şekilde ekrandan kesileceğini belirtti ancak bu slaytta pek anlaşılmıyor.. (yine büyük olasılıkla yalnızca bir görüntüdür). Dahasını beklemek gerekir.