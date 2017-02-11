iPhone 8 5 inç Ekrana Sahip Olabilir

Başka bir gün, başka bir çelişkili iPhone söylentisi daha geldi. Ne zaman bitecek? Gelecek Eylül, oldukça güvenli bir varsayım olur.

Her neyse, gelecekteki iPhone için günümüzde, sözde olan özellikler listesinde, kablosuz şarj kabiliyetine sahip olacak 5 inçlik bir modelimiz var. Japon online blogu Macotacara, Tayvan’dan gelen ‘güvenilir kaynaklara’ dayanarak, yalnızca bu 5 inçlik camın arkasında cam yükleyerek endüktif şarjı mümkün kıldığını bildirdi.

Daha geçen gün başka bir kaynak, üç modelin de kablosuz olarak şarj edileceğini iddia etti.

Günümüz hikayesine devam eden kaynak, kablosuz şarj cihazının telefonun paketine dahil edilmeyeceğini, bunun yerine isteğe bağlı bir aksesuara dönüşeceğini belirtiyor. Normalden başka hiçbir şey yok. Bununla birlikte, Apple Lightning-to-3.5mm adaptörü artık bir araya getiremeyecek – bir kuşağın Lightning veya Bluetooth kulaklıklarına geçişi için yeterli, Apple da düşünmüş olmalı.

Buradaki özellikler dışında başka bir şey yok, ancak şu anki modellerin yolunu sürdürecek olan 4.7 ” ve 5.5″ iPhone 8 ve 8 Plus (veya 7s ve 7s Plus olacak) olup olmadığına bakmaya başlıyor; 5″ yıldönümü modeli, kablosuz şarj, OLED ekranı, dikey bir düzenlemede çift kamera gibi daha belirgin özelliklere sahip işlerde olabilir.